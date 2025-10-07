Durísimo descargo de Paula Bernini al aire de TN contra Milei y su show en el Movistar Arena.

La periodista Paula Bernini criticó duramente al presidente Javier Milei tras su show musical en el estadio Movistar Arena. Lo hizo al aire del programa que integra en TN, en donde miró a la cámara para expresar su disconformidad con lo acontecido el día jueves 6 de octubre.

Mientras el conductor Adrián Ventura buscaba motivos para justificar el particular acto de Milei en Villa Crespo, Paula Bernini lo interrumpió y dijo: "Perdoname, Adrián. ¿Vos creés que esto colaboró en la campaña? Se entiende que le hable a una parte del electorado, pero lo que se veía ayer no tenía nada que ver con la turbulencia de los mercados, lo de Espert, el gasto de las boletas, lo que pasa con el sueldo de el Garrahan... Estamos hablando de derroche de dinero, un mundo paralelo que muchos no entendíamos".

"¿No había algo más austero, un poco menos impactante? Ayer viendo al rockstar Milei nos costó ver a un presidente preocupado por la actualidad. Era como decir '¿qué es esto?'", cerró Paula Bernini, ante la atenta mirada de Adrián Ventura y sus otros compañeros en TN.