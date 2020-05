Rodrigo Lussich se levantó de su silla y abandonó el piso de Polémica en el Bar tras ser agredido por Samuel Gelglung. Horas más tarde, ya en Intrusos, el panelista uruguayo realizó su descargo y protagonizó un desgarrador testimonio que lo tuvo al borde del llanto: "Han sido 20 años de forreos".

"Me resultó muy incómodo vivirlo, nunca me había levantado de un estudio. Soy profesional y pido disculpas por esto, no creo que sea la reacción más correcta levantarse del programa y sé que no es lo que se espera de uno. Mi cuerpo se defendió de una reacción de maltrato. Les pido disculpas a mis compañeros, a todas la autoridades del canal, a Mariano Iúdica y Gustavo Sofovich", manifestó Lussich, quien es uno de los mayores animadores de la pantalla de América TV.

Por otra parte, el autor de los Escandalones aseguró: "Trabajé con Chiche Gelblung, a quien a nivel personal estimo y aprecio, y a su familia mucho, pero a nivel profesional, han sido 20 años de una cantidad de situaciones de forreos. Como movilero suyo, como columnista en Radio Mitre durante años, como socio, y sé que es producto de un estilo y que no es personal, lo sé. Pero ayer en un momento, cuando me vi sentado en esa silla, siendo forreado una vez más por Chiche, sentí un deja vú y pensé 'no, esto no me está pasando de nuevo, no me puede estar pasando".

"Venía de parte de alguien a quien yo quiero. Ante la situación de maltrato, mi cuerpo se defendió, y al mismo tiempo siento que fue lo que pude hacer para evitar un mal mayor, creo que fue el mal menor frente a lo que me estaba pasando, que tiene que ver conmigo y una relación profesional en la que sufrí muchos forreos. No solo yo, muchos colegas también", sentenció.