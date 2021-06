Contundente: Verónica Ojeda aseguró que Dieguito Fernando "no tiene relación" con sus hermanos

Verónica Ojeda respondió las preguntas de sus seguidores a través de Instagram y sorprendió con una fuerte declaración sobre la relación del niño con sus hermanos.

Desde la muerte de Diego Armando Maradona, su expareja Verónica Ojeda decidió llamarse al silencio, pero a más de seis meses de la partida de "El 10", la mamá de Dieguito Fernando habilitó la sección de preguntas en su cuenta de Instagram y sorprendió a todos con inesperadas definiciones. No sólo se refirió a la relación del niño con sus hermanos Diego Jr., Dalma Gianinna y Jana sino también sobre su relación con el exdeportista.

A través de varias stories, la expareja de Diego Armando Maradona dio a entender que la salud del niño de ocho años está mejorando, ya que padece TEL, trastorno específico del lenguaje. Allí, Verónica compartió que si bien Dieguito está mejor no tiene contacto alguno con sus hermanos ya que con la única que sí se relaciona es con Jana Maradona.

“¿Te preguntan sus hermanos por Dieguito?”, le preguntó un usuario, pero la respuesta fue tan triste como contundente: "No", aseguró la rubia sin compartir mucha más información. Más adelante, sus seguidores buscaron saber un poco más de la relación entre los hijos de Maradona e insistieron: "¿Dieguito tiene relación con sus hermanos?”.

Pero la respuesta de Ojeda fue todavía más punzante. “No tiene relación. Sólo a veces habla con Jana”, declaró. Sin embargo, en otras historias, reveló que hace mucho que Jana, la hija menor del exfutbolista, con quien la expareja de Maradona mantiene una buena relación, no ve a su hermano en la actualidad aunque tampoco explicó la causa.

En otro orden, la profesora de educación física no quiso responder sobre las versiones sobre un encontronazo físico con la última pareja de Maradona, Rocío Oliva. “Dios se encargará de todo el mal que hicieron”, sentenció. En este sentido, también compartió lo que significó el padre de su hijo en su vida: “No fue mi gran amor pero sí alguien importante” y confesó que se “reservaba” decir quién era "la peor persona" que el futbolista había tenido a su lado.

Por último, en el plano personal, le preguntaron si continuaba en pareja con el abogado Mario Baudry, quien es, además, el representante legal de Dieguito Fernando. Ojeda no sólo respondió afirmativamente sino que aseguró estar “muy enamorada”. En esa línea, no descartó por completo la idea de casarse, aunque lo ve como una posibilidad muy lejana. “Nunca digas nunca”, dijo al respecto. “¿Te gustaría tener otro bebé?”, fue otra de las preguntas. “Por el momento pienso en mi hijo que me necesita mucho”, definió.