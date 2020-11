Eduardo Feinmann reconoció que él no está de acuerdo con ponerse la vacuna Sputnik V, creada en Rusia para combatir al coronavirus. Para argumentar su postura, el conductor aprovechó y demostró su posición en contra de la legalización del aborto en Argentina con una insólita comparación.

"Utilizando el mismo concepto que las abortistas, ' yo con mi cuerpo hago lo que quiero'", afirmó Feinmann durante su programa en Radio Rivadavia. Sus compañeros de equipo lo acompañaron y le dijeron que "nadie puede obligarlo a hacer nada", en referencia a que nadie puede obligarlo a ponerse la vacuna una vez que Argentina reciba las dosis.

"Si la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo para matar a un bebé dentro de su panza... yo con mi cuerpo hago lo que quiero. A mi la rusa (sic), hasta tanto no se demuestre lo contrario, a mi no me pongan la rusa obligatoriamente", expresó Feinmann y marcó sus dudas con respecto a la vacuna desarrollada en Rusia.

La compra de la vacuna Sputnik V

La declaración de Feinmann fue días después del anuncio del presidente Alberto Fernández, quien informó la intención de comprar hasta 25 millones de dosis de la vacuna Sputik V, que llegarían entre diciembre y enero. El Presidente dijo que estamos cerca de encontrar la solución a la pandemia y que "no le pregunta a nadie qué ideología tiene la vacuna, sólo si salva vidas".

Rusia fue el primer país en registrar una vacuna y asegurar que ofrecía “inmunidad duradera”. Al igual que la vacuna de Pifzer y de AstraZeneca, la Sputnik V se encuentra en la tercera fase de testeo.

A pesar del acuerdo con Rusia, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García afirmó que la Argentina tiene propuestas para el mes de diciembre de la llegada de otras vacunas, aunque “no el volumen que dice tener Rusia”.

Por el momento, se sabe que la vacuna tiene dos dosis que cuestan 19,9 dólares. Según informaron desde el Gobierno, será gratuita. La idea es vacunar a 2/3 de la población y habrá “equidad absoluta” en cuanto a la distribución de las dosis.