Cómo limpiar ollas Essen: el truco infalible para dejarlas como nuevas

Las ollas Essen son las grandes estrellas de la cocina y, sean nuevas o heredadas, con el uso cotidiano pueden engrasarse y opacarse. Sin embargo, existe un truco infalible para limpiarlas después de mucho uso y dejarlas como nuevas.

Truco casero que tenés que probar para limpiar tus ollas Essen

Al utilizarlas mucho y a altas temperaturas, es habitual que las ollas tengan marcas, grasa o pequeños restos de comida que se endurecen con el calor y se vuelven difíciles de sacar solo con una esponja. Y, como es peligroso usar productos abrasivos en las Essen, existe un truco casero que se puede preparar productos que están en cualquier cocina y en solo en algunos pasos remueve la suciedad.

Ingredientes para prepararlo

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Agua caliente

Esponja suave o fibra no abrasiva (nunca de metal)

El truco de limpieza paso a paso

Poner la olla con un poco de agua y una taza de vinagre al fuego. Dejar que hierva un par de minutos. Esto ablanda el quemado. Retirar del fuego y añadir dos o tres cucharadas del bicarbonato. La reacción efervescente hará el trabajo mecánico de "empujar" la suciedad hacia arriba mientras todavía hay energía térmica. Dejar que repose los 20-30 minutos.

Consejo para las ollas Essen antiguas: cómo se puede recuperar el brillo

Si tu Essen tiene interior plateado (no tiene el fondo antiadherente) y todavía queda algo pegado, vacía el líquido y hacé una pasta espesa de bicarbonato con apenas unas gotas de agua. El bicarbonato actúa como un exfoliante o abrasivo suave que arrancará lo que el vinagre ablandó. Incluso el vinagre ayuda a recuperar el brillo del aluminio si se ha oscurecido por hervir agua o verduras.

Para las que son de metal se puede armar una pasta de bicarbonato y un poco de agua y dejarla actuar

Lo que nunca deberías hacer con tu olla Essen

Al limpiarlas es clave tener en cuenta que jamás hay que hacer lo siguiente: