Cómo limpiar ollas Essen: el truco infalible para dejarlas como nuevas

Las ollas Essen son las grandes estrellas de la cocina y, sean nuevas o heredadas, con el uso cotidiano pueden engrasarse y opacarse. Sin embargo, existe un truco infalible para limpiarlas después de mucho uso y dejarlas como nuevas.
Truco casero que tenés que probar para limpiar tus ollas Essen
Al utilizarlas mucho y a altas temperaturas, es habitual que las ollas tengan marcas, grasa o pequeños restos de comida que se endurecen con el calor y se vuelven difíciles de sacar solo con una esponja. Y, como es peligroso usar productos abrasivos en las Essen, existe un truco casero que se puede preparar productos que están en cualquier cocina y en solo en algunos pasos remueve la suciedad.
Ingredientes para prepararlo
- Bicarbonato de sodio
- Vinagre blanco
- Agua caliente
- Esponja suave o fibra no abrasiva (nunca de metal)
El truco de limpieza paso a paso
-
Poner la olla con un poco de agua y una taza de vinagre al fuego. Dejar que hierva un par de minutos. Esto ablanda el quemado.
-
Retirar del fuego y añadir dos o tres cucharadas del bicarbonato. La reacción efervescente hará el trabajo mecánico de "empujar" la suciedad hacia arriba mientras todavía hay energía térmica.
-
Dejar que repose los 20-30 minutos.
Consejo para las ollas Essen antiguas: cómo se puede recuperar el brillo
Si tu Essen tiene interior plateado (no tiene el fondo antiadherente) y todavía queda algo pegado, vacía el líquido y hacé una pasta espesa de bicarbonato con apenas unas gotas de agua. El bicarbonato actúa como un exfoliante o abrasivo suave que arrancará lo que el vinagre ablandó. Incluso el vinagre ayuda a recuperar el brillo del aluminio si se ha oscurecido por hervir agua o verduras.
Lo que nunca deberías hacer con tu olla Essen
Al limpiarlas es clave tener en cuenta que jamás hay que hacer lo siguiente:
- Limpiahornos: los productos de limpiahornos destruyen el brillo del esmalte exterior y arruinan el antiadherente.
- Cambios bruscos de temperatura: nunca le eches agua fría a la olla si todavía está caliente, ya que el choque térmico puede deformar el aluminio o despegar el antiadherente.
Es clave nunca usar espoja de metal o acero para limpiar las ollas Essen ya que las raya y arruina
- Virulana metálica: está prohibida, excepto en la base exterior (donde toca el fuego) si es de aluminio puro.