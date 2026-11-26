Llegar a los 100 años y mantener las ganas de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida es un logro que despierta curiosidad. Aunque no existe una fórmula mágica para la longevidad, conocer las rutinas de quienes alcanzan edades avanzadas permite descubrir hábitos que forman parte de su día a día. Es el caso de Toti, una mujer que está a punto de cumplir 101 años y que mantiene una rutina marcada por el descanso, el cuidado personal y una actitud optimista.

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A través de una entrevista publicada en YouTube por una conocida suya llamada Sara Guzmán Rodríguez, la mujer madrileña compartió algunos de sus hábitos diarios, desde el horario en el que se levanta hasta qué desayuna y cómo organiza sus mañanas. Lejos de madrugar, disfruta de dormir varias horas y de comenzar el día sin apuros. Además, destaca la importancia de tener una actitud optimista.

Toti, de 101 años, cuenta cómo es su rutina diaria

Para Toti, descansar es una parte fundamental de su día. Acostarse tarde y levantarse a media mañana es uno de los hábitos que mantiene desde hace tiempo, ya que considera que necesita dormir lo suficiente para sentirse bien.

"Me levanto tardísimo. No lo puedo remediar. Antes de las 10:30 o las 11 de la mañana no me levanto nunca. Me gusta descansar porque me acuesto muy tarde. Y entonces yo necesito al menos 9 horas de estar tumbada", contó. Una vez que se despierta, tiene claro cuál es el primer paso de su rutina: desayunar. Su elección es sencilla y no necesita demasiados ingredientes para disfrutar de la primera comida del día.

"No sé vivir, lo primero, sin tomarme el café. Tomo un desayuno muy sencillo, un trozo pan de unos 4 cm con mermelada de naranja amarga", explicó. El café y el pan con mermelada de naranja amarga son su desayuno habitual, una combinación que disfruta antes de comenzar con el resto de sus actividades. Después, también toma sus medicamentos, algo que considera importante dentro de su rutina cotidiana.

Se arregla, se maquilla y va a la playa

Más allá de la alimentación y el descanso, Toti también dedica tiempo a su cuidado personal. Para ella, arreglarse es una costumbre que forma parte de su identidad y que mantiene independientemente de la edad.

"Después del desayuno me ducho, me arreglo, me pinto. No sé vivir sin estar pintada y siempre muy guapa", contó. Luego, suele ir a misa, aunque reconoce que muchas veces termina llegando más tarde de lo previsto.

Durante las tardes, uno de sus planes habituales es bajar a la playa. Allí disfruta del agua, nada y mueve las piernas, una actividad que forma parte de sus días durante el verano en Galicia, donde mantiene una relación cercana con vecinos, amigos y familiares. Su rutina, según explica, no cambia demasiado entre los días cotidianos y las vacaciones. Mantener ciertas costumbres y organizar sus jornadas en torno a las actividades que disfruta parece ser una de las claves de su bienestar.

El secreto de la longevidad, según Toti, de 101 años

Cuando le preguntan qué cree que la ayudó a llegar a los 100 años, Toti no habla de dietas estrictas ni de fórmulas milagrosas. Para ella, la actitud frente a la vida es uno de los aspectos más importantes.

"Es muy importante ser positivo y, una cosa que para mí es importantísima, tener ganas de vivir. Eso es lo que me parece más importante, tirar para adelante pase lo que pase", aseguró. Aunque también considera que la genética puede influir en la longevidad, su mirada está puesta en disfrutar de cada día y no dejar de hacer aquello que le gusta: "Me siento una mujer feliz por haber llegado a cumplir los 100 años, aunque he vivido tristezas, pero he vivido también muy buenos ratos".