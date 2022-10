Tini realizó un fuerte descargo tras las críticas a su cuerpo: "Que se vayan pal carajo"

Tini frenó el show que estaba dando en Junín y habló de las críticas a su cuerpo que debió soportar en los últimos días.

Tini Stoessel frenó el concierto que estaba brindando en Junín para dejar un contundente descargo tras el bullying que sufrió durante el show que dio en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay, por parte de dos conductores y periodistas. "Aprendamos que no hay que juzgar al otro", pidió la popular cantante a sus fanáticos en un tramo del recital que se viralizó en redes sociales.

Mientras Tini se presentaba en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, los conductores del evento Chipi Vera y Eva Rodríguez se burlaron del cuerpo de la cantante sin notar que los micrófonos estaban abiertos. Ante el escándalo que se generó en redes, los presentadores ensayaron una especie de disculpa, aunque justificaron sus dichos.

En las últimas horas, la reconocida cantante se refirió al hecho sin mencionarlo específicamente y sorprendió a sus fanáticos con un fuerte descargo durante el show que brindó en Junín. En pleno recital, Tini frenó todo y lanzó: "Durante toda mi carrera tuve que aprender que las opiniones del resto, lo que digan de mí, sobre mi cuerpo o cómo soy, lo que hago o dejo de hacer, me hagan más fuerte. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí".

Estas palabras generaron rápidamente la reacción de sus seguidores, que aplaudieron a rabiar a la cantante. "Aprendamos que no hay que juzgar al otro y que los envidiosos se vayan pal…", agregó Tini para que el público terminara la frase en un claro guiño a "Bar", el hit que grabó con L-Gante: "¡Carajo!".

El descargo de Alejandro Stoessel tras las críticas al cuerpo de Tini

El papá de la reconocida cantante brindó una entrevista con Clarín y fue contundente contra las personas que critican a su hija por su aspecto físico. "Si bien los comentarios que se escucharon en la transmisión fueron aberrantes y repudiables, no son nuevos", empezó por decir.

En este marco, el productor lanzó: "Mi hija viene lidiando con este tipo de agresiones desde hace muchos años". Además, añadió: "Lo positivo de todo esto fue la reacción de la gente, espontáneamente generó consciencia acerca de lo dañino que es hablar del cuerpo de los demás en forma despectiva".

Por último sentenció: "Fue lamentable. Nunca se disculparon con quien fue blanco de sus agresiones". Por otro lado, Alejandro aseguró que no se tomarán medidas legales al respecto: "No, ya hicieron demasiado daño opacando una fiesta donde el espíritu era el de la inclusión y la no discriminación a través del deporte y los jóvenes".