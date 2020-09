Thelma Fardín hizo un contundente descargo tras la repudiable nota del diario Clarín, en la que el periodista Hernán Firpo hace un intento de análisis de la nueva película Giro de Ases, en la que Thelma es protagonista. "Cómo se atreven a seguir revictimizandome", se preguntó la actriz luego de leerla.

En la nota, Firpo habla poco y nada de la película y pone su total atención en Thelma y en la "difícil decisión"- en sus palabras- de haberla contratado para hacer el papel. "Ponemos el foco acá: ¿hace de gay para, de alguna manera, tomar distancia de cualquier actor masculino? ¿El director pensó en ella y escribió ese personaje a propósito? Son preguntas que aparecen mientras estás mirando la peli", es uno de los fragmentos de la nota en la que, además, le pregunta insistentemente al director Sebastián Tabany si Thelma puso condiciones "excesivas" para actuar.

Fardín decidió dar su respuesta a través del Twitter de Editorial Chirimboto. "Cómo se atreven a seguir revictimizandome, incluso con una causa judicial en curso, con un pedido de captura de interpol", comienza preguntándose Thelma, en referencia a la denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés.

La actriz aseguró que con este tipo de notas, "siguen adoctrinando a las pibas a través de mi figura", con la idea de demostrar que "si hablas, no vas a poder actuar".

"No vas a poder actuar de lo que se te cante, los hombres te van a tener miedo, los productores no te van a llamar para que no opaques la película. Incluso si sos talentosa, solo hablaremos de que te vemos como algo roto, porque te violaron", sostuvo Fardín.

En este sentido, destacó: "Incluso con una acusación por violación agravada seguiremos haciendo el escrutinio sobre vos y no sobre el violador".