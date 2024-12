Una reconocida actriz furiosa con Milei: "Dejé"

Una reconocida actriz criticó la situación económica.

Las medidas del presidente Javier Milei provocaron una crisis económica que afectó a casi todos los sectores y la cultura no quedó exenta de ello. Es más, fue de las que más recortes sufrió sumado a un constante ataque por parte del mandatario y sus funcionarios.

En ese contexto, la actriz y cantante Romina Gaetani, protagonista de exitosas novelas como Verano del 98, Soy Gitano o Botineras, entre otras, se refirió al contexto actual y lanzó fuertes críticas por el estado de la economía y su situación personal.

"Estuve nueve meses alejada de los escenarios y los disfruté porque coincidía con estar conociéndolo a Luis (Cavanagh, su pareja). Por ese lado, se la pasó bien. Por el otro lado, con muchísima angustia, porque soy de clase media baja, y me encuentro con una Argentina en la que cada vez me cuesta más todo", expresó Romina Gaetani en una nota a Infobae.

En esa línea, profundizó el tema de su situación económica: "O sea, en un momento crecí, y hoy me cuesta. Soy privilegiada, tengo mi propia casa y tengo para comer, y hoy estoy trabajando. Pero me encuentro viviendo en un país maravilloso, con un nivel de riqueza cultural, humano, de conciencia, y productivo a todo nivel. Un país rico, totalmente liderado por gente empobrecida, de ideas empobrecidas, repitiendo casetes y casetes y casetes".

Romina Gaetani criticó la perdida de poder adquisitivo

Esto no quedó ahí sino que la protagonista de numerosas novelas pero también de películas y obras de teatro, señaló que "hace 20 años era una persona de clase media alta, más para alta", pero que en la actualidad es "clase media baja".

"Y lo que lamento de mí es no haber estado más instruida. A los adolescentes de hoy les diría: ‘Che, infórmense, sepan de política, sepan de números’. Cuando sos joven y te va bien, pensás que ese trabajo siempre va a estar. Antes no era consciente, y me re sirvió salir a la calle a manifestarme y pelear por lo que creo que son mis derechos, porque antes estaba metida en un estudio de grabación 20 horas”, agregó.

"No era consciente de lo que pasaba en el afuera. Y ahora, que soy más grande, digo: '¿Cómo me preparo para lo que pueda llegar a venir?'. Esto también viene de la pandemia, que no estamos sanados desde ese lugar. En ese momento mucha gente se quedó sin laburo. Y también quedamos todos trastocados del encierro", concluyó Romina Gaetani.