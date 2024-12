Joker 2 llega a Max: cuándo se estrena, a qué hora, sinopsis de la película y elenco

Joker 2 llega a Max: cuándo se estrena, sinopsis y elenco.

Joker: Folie à Deux, la secuela de la película que le valió un Oscar a Joaquin Phoenix, llega al streaming a través de Max dos meses después de su estreno en salas de cine. Cuándo aterrizará en la plataforma la película dirigida nuevamente por Todd Phillips, que cuenta también en su reparto principal con Lady Gaga como Harley Quinn.

La película Joker: Folie à Deux llega a Max este viernes 13 de diciembre, luego de conseguir 206 millones de dólares de recaudación en su paso por salas de cine, una cifra pésima teniendo en cuenta los 200 millones de presupuesto con los que contó Phillips para llevar a cabo la producción del filme. Un tremendo batacazo, especialmente teniendo en cuenta que la primera entrega superó los 1.000 millones de dólares en su estreno en 2019, que llegó precedido de críticas bastante dispares desde su presentación en el Festival de Venecia. Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de la película del sello DC Elseworlds desde las 5 del viernes. La historia sigue a sigue a Arthur Fleck, quien conoce al amor de su vida, Harley Quinn, mientras está en el Hospital Estatal de Arkham.

En prisión por el asesinato de 5 personas y a la espera de un juicio que determine su destino final, Arthur Fleck pasa sus días con la locura anestesiada y reprimida por cócteles de pastillas y guardas sin escrúpulos ante la posibilidad de ejercer la mano dura. Un estado que no tardará en romperse cuando se cruce a Harley Quinn (Lady Gaga), una paciente con trastorno mental que asiste a talleres de canto para detenidos. A partir de este choque de personajes que deviene en un flechazo de amor inmediato es que Joker 2 cambia su registro de película de terror a drama musical, y es ahí donde empiezan a desdibujarse los lineamientos de la trama, conforme se pierde el interés de los espectadores. Lo que sigue durante el resto de la película es el desarrollo de la esquizofrénica historia de amor entre Arthur y Harley, quienes se cantan lo que sienten y fantasean escenarios de enamorados en largas escenas de proyecciones mentales que no terminan llevando a ningún lado y que, al final de la experiencia, terminan siendo un alargue innecesario que contribuye a la confusión de quienes se dejaron arrastrar al cine por la promesa de una secuela con el mismo grado de violencia y se encontraron con un drama musical donde la esencia maligna de Joker pasa a un segundo plano.

Cómo es el reparto de Joker 2

Joker 2 está protagonizada por Joaquin Phoenix, quien una vez más interpreta su papel dual ganador del Oscar como Arthur Fleck/Guasón, junto a Lady Gaga, ganadora del Óscar (por A Star Is Born). El elenco también incluye a los demás nominados al Óscar: Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) y Catherine Keener (Get Out y Capote), junto a Zazie Beetz, quien retoma su papel de la primera película.

Con información de Europa Press.