No es Sofía: el nombre de bebé que es tendencia en Argentina en 2026

Elegir el nombre de un bebé puede ser todo un desafío y es una decisión que los acompañará por el resto de su vida. En enero de 2026 hay un nombre unisex que marca tendencia y se impone como uno de los más elegidos: Ona. Cuál es su origen y qué significa.

Qué significa Ona, el nombre más elegido para bebés este año

En Argentina se suelen utilizar muchos nombres provenientes de España como Dolores, Sofía, Nuria o Carmen. Sin embargo, este año parece imponerse uno distinto a épocas anteriores: Ona. Se trata de un nombre que comenzó a instalarse en el país en medio de la tendencia a elegir nombres cortos y terminados en vocal que facilitan la combinación con una amplia gama de apellidos de diferentes orígenes y distintas pronunciaciones.

El nombre Ona es unisex, aunque suele utilizarse más para mujeres

Ona es popular especialmente en Cataluña, aunque en Argentina también se vincula con la historia de Tierra del Fuego. Si bien suele elegirse para mujeres, en algunos países se toma como unisex. El nombre se asocia con la naturaleza, su fuerza, movimiento y cambio constante. En concreto, puede entenderse como “ola” o "la que fluye", aunque puede tener diferentes significados de acuerdo al origen:

Lenguas indígenas fueguinas (selk’nam u ona): en Argentina el nombre es especial porque es el término con el que históricamente se conoció al pueblo originario de Tierra del Fuego, por lo que está profundamente ligado a la historia del extremo sur.

(selk’nam u ona): en Argentina el nombre es especial porque es el término con el que históricamente se conoció al pueblo originario de Tierra del Fuego, por lo que está profundamente ligado a la historia del extremo sur. Para el catalán : significa literalmente ola del mar y está relacionado con el movimiento y la fuerza constante del agua.

: significa literalmente ola del mar y está relacionado con el movimiento y la fuerza constante del agua. Hebreo : vincula con el término de Onáh, que, a su vez, se relaciona con el concepto del tiempo correcto u oportuno.

: vincula con el término de Onáh, que, a su vez, se relaciona con el concepto del tiempo correcto u oportuno. Nórdico/germánico: suele ser el apodo o la forma más corta de Onafrida. Significa "la que protege" y se relaciona con la fuerza.

Otros nombres catalanes que son tendencia en Argentina este 2026

Además de Ona, este año otros nombres populares en Cataluña también están en tendencia para los bebés de Argentina. Estos son: