El 2025 mostró una tendencia clara entre los argentinos al elegir nombres para bebés: predominan los nombres cortos, fáciles de pronunciar y con un estilo clásico. Según el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), tanto para varones como para mujeres, los padres y madres priorizaron nombres reconocidos internacionalmente.

En el ranking femenino, Isabella quedó primera, seguida de cerca por Valentina y Olivia. Esta elección refleja la preferencia por nombres tradicionales y con cierto impacto en diversas lenguas.

Para los varones, Benjamín se consagró como el nombre más elegido, seguido por Gael, Mateo, Valentino y Valentín. La lista continúa con Bautista, Enzo, Liam y Noah. Los especialistas destacan que la elección de nombres masculinos tiende a combinar raíces bíblicas, históricas y de fácil pronunciación internacional.

El informe de RENAPER evidencia que la tendencia hacia nombres cortos y clásicos no solo dominó el 2025, sino que se proyecta como una guía para las inscripciones de bebés durante 2026. Según los expertos, estas elecciones reflejan el interés de los padres por dar identidad y proyección a sus hijos sin renunciar a la tradición.

Con esta información, las familias que están por inscribir a sus bebés pueden conocer cuáles son los nombres más elegidos en Argentina y aprovechar la tendencia de 2025 para optar por opciones que combinan modernidad, simplicidad y tradición.

Top 10 nombres de bebas en Argentina 2025

Isabella (6.848 registros) Valentina (5766 registros) Olivia (5707 registros) Sofía (5196 registros) Jazmin (4577 registros) Victoria (4082 registros) Martina (3751 registros) Emma (3538 registros) Emilia (3507 registros) Mía (3422 registros)

Top 10 nombres de bebés en Argentina 2025

Benjamín (7400 registros) Gael (5963 registros) Mateo (5872 registros) Valentino (4212 registros) Valentín (4119 registros) Bautista (4042 registros) Enzo (3882 registros) Liam (3868 registros) Noah (3323 registros) Giovanni (3248 registros)

Desde RENAPER informaron que para el análisis difundido se tomó cada nombre propio por separado. En este sentido, si una persona llevababa dos o más nombres, se contabilizaron individualmente.