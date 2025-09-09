Una serie de pasaportes argentinos presenta fallas.

Hace unos días el Gobierno anunció que detectaron fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos. Para saber si el documento se encuentra afectado, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) habilitó canales de comunicación para verificar el estado de los mismos, especialmente tienen previsto un viaje a la brevedad.

El canal oficial es el ChatBot del organismo (+54 9 11 5126-1789), disponible en WhatsApp. Mediante esta nueva opción, los ciudadanos deberán ingresar el número de su pasaporte y verificar si el documento de viaje requiere revisión. De todas maneras, desde el Renaper aclararon que la revisión "no implica necesariamente que exista una falla en el documento, sino que su impresión se encuentra dentro de las tandas que presentaron fallas en la tinta".

La reposición del pasaporte se realizan en el acto y de manera gratuita. Si el número de pasaporte pertenece a los rangos de la serie AAL afectados, se deberá tramitar la revisión aun si no se observan irregularidades visibles. Las series afectadas son:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

¿Qué pasa si mi pasaporte tiene un error?

En caso de que el pasaporte presente alguna observación y el ciudadano tenga un viaje programado en los próximos 7 días, podrá acercarse de manera anticipada —incluso el mismo día— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial Buquebus, donde se realizará la verificación y, de ser necesario, la reposición inmediata y sin costo del documento. En caso de tener que reponer el pasaporte, el trámite puede tardar entre 2 y 6 horas.

Los CID habilitados son:

CABA: Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, las 24 horas.

Aeroparque Jorge Newbery: todos los días, las 24 horas. Ezeiza: Ministro Pistarini: todos los días, las 24 horas.

Ministro Pistarini: todos los días, las 24 horas. Mendoza : Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo": lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.

: Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo": lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19. Córdoba : Ingeniero Ambrosio Taravella: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.

: Ingeniero Ambrosio Taravella: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19. Rosario : Internacional Islas Malvinas: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.

: Internacional Islas Malvinas: lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19. Salta: General Martín Miguel de Güemes: lunes a viernes de 8 a 14.

General Martín Miguel de Güemes: lunes a viernes de 8 a 14. CABA Buquebus: de lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 09 a 19.

¿Qué hago con mi pasaporte si no tengo un viaje inmediato?

Por otro lado, los ciudadanos que no tengan un viaje inmediato, pero deseen realizar la revisión de su pasaporte podrán hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón, ubicado en avenida Paseo Colón 1093, y quienes residen en el interior del país, pueden presentarse en el Centro de Documentación o en el Registro Civil más cercano a su domicilio.