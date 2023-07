Zaira Nara tuvo un llamativo gesto hacia Paula Chaves tras su fuerte pelea

Zaira Nara dejó su orgullo de lado y se mostró muy cerca de Paula Chaves, tras la fuerte crisis que atravesaron en su amistad.

Zaira Nara tuvo un acercamiento a Paula Chaves, su amiga de toda la vida, tras la fuerte pelea que tuvieron meses atrás. Ambas conductoras de televisión formaban parte del mismo grupo de amigas hasta que, de un día para el otro, dejaron de mostrarse juntas y Chaves confirmó que se habían peleado. Después de meses en silencio, Zaira tuvo un llamativo gesto.

Según rumores, el vínculo entre ambas se habría desgastado cuando salió a la luz que Zaira estaba saliendo con Facundo Pieres, el ex de Chaves. Aparentemente, a la conductora no le gustó nada esta situación y, desde entonces, se alejaron cada vez más. Ahora, la hermana de Wanda Nara se le acercó, como si nada hubiese pasado.

Meses atrás, Paula había reconocido que estaban distanciadas y dijo en LAM (América TV): "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta". En esta línea, explicó que no pasó nada específico, "sino que fue una sumatoria de cosas".

"Es una relación que obviamente esta en un impasse como pasa en la vida en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir, es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Ojalá en algún momento las cosas se puedan acomodar", cerró Chaves. Ahora, Zaira la sorprendió con un dulce gesto.

Paula compartió en su cuenta de Instagram un video del cumpleaños número 3 de su hija Filipa y, para sorpresa de todos, Zaira le comentó: "La más hermosa". A los pocos segundos, se llenó de likes y de comentarios por parte de sus seguidores, quienes se preguntaron si ya se habrían reconciliado.

Qué dijo Zaira Nara sobre su distanciamiento de Paula Chaves

Por su parte, Zaira Nara reveló en LAM: "Yo a Pau la amo, ella para mí es familia, soy la madrina de Filipa. Cuando veo a Paula es ver a alguien muy cercano, para mí es más que una amiga". En este sentido, explicó que se distanciaron "porque hay momentos de la vida en los que uno puede estar más cerca o más lejos", pero que eso no significa nada. "La esencia de las personas no cambia. Cuando yo hablo de mi grupo de amigas realmente cercano, ella es una por supuesto", cerró Nara.