Zaira Nara reveló un impensado dato sobre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Sexto sentido"

La modelo y conductora de televisión habló sobre los rumores de reconciliación de su hermana y el padre de sus hijas menores. Zaira Nara sembró dudas en relación al vínculo entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Zaira Nara habló por primera vez del vínculo entre su hermana Wanda y Mauro Icardi, tras las confirmaciones de reconciliación por parte del jugador de fútbol. La exconductora de Morfi, Todos a la Mesa dio a conocer qué sabe de la relación entre la celebridad de redes y su excuñado.

"Te juro que no les creo. No tengo ni idea. Supongo que sí", contestó la modelo al ser consultada por el periodista Santiago Riva Roy, cronista de Socios del Espectáculo, sobre si la reconciliación entre Wanda e Icardi era cierta. Y sumó: "Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan".

El movilero continuó con sus incisivas preguntas a la modelo pero Nara fue astuta y dio a entender que no sabía nada al respecto. "Como hermana le aconsejo que no me hable más de su vida privada. Le digo que no me cuente más nada porque no quiero recibir más información", enunció Zaira. Y cerró: "La intuición perdí. Tengo muerto mi sexto sentido, se estroló", en alusión a su supuesto desconocimiento sobre el tema.

Nara también se refirió a la relación que su hermana mayor tendría con el cantante de cumbia 420, L-Gante, y soltó: "Yo siento que hay un montón de accesorios que son ajenos a la realidad". Además habló sobre los rumores de que L-Gante y Wanda Nara habrían pasado la noche juntos porque se lo vio al músico ingresando al edificio donde ella vive: "No sé nada, no tengo idea. Es un edificio enorme, tampoco hay que relacionar todos los bardos al departamento de mi hermana".

La revelación de Yanina Latorre sobre la supuesta performance sexual de L-Gante con Wanda Nara

La panelista dialogó sobre el fogoso encuentro que Wanda Nara y L-Gante habrían tenido con sus compañeros de panel y Ángel de Brito en LAM. Yanina Latorre aseguró tener un revelador dato sobre la performance sexual del músico y dejó mal parado a su esposo, Diego Latorre, al hablar de su realidad.

Yanina Latorre: Hay una frase que no puedo contar, que se la conté a Ángel

Nazarena Vélez: ¿Sexual?

Y.L: Tremenda.

Ángel de Brito: Como nadie.

Y.L: Como nadie en su vida.

N.V: Eso te engancha.

Y.L: Le hizo el amor. Algo un poco más arriba era la frase.

A. d. B: Al final lo terminamos contando.

Y.L: ¿Viste cuando se te dan vuelta los ojitos? Que hace mucho que no nos pasa a nosotras (risas).

Cuando Ángel de Brito le consultó a Latorre por qué decía eso y ella aseguró que era porque su esposo no está en su casa hace tres semanas, ya que está en Qatar por el Mundial 2022.