Zaira Nara reveló la verdad detrás de su famoso tweet para Forlán: "Menos mal que no me casé"

Zaira Nara se sinceró y habló sobre el polémico tweet que publicó en junio de 2011, cuando se separó de Diego Forlán y lo anunció a través de su cuenta de Twitter. En aquel posteo, la conductora había publicado la frase: "Ahora lo que les puedo decir es MENOS MAL QUE NO ME CASÉ!". Hasta el día de hoy, la frase sigue resonando entre los fanáticos de Nara y muchos usuarios de las redes la usan de meme.

Zaira rememoró esta época durante una entrevista íntima con Fer Dente en Noche al Dente (América TV), en la que respondió una serie de preguntas sobre su vida personal. Cuando el conductor le preguntó acerca de sus vínculos, la conductora reconoció que siempre fue "muy tímida" a la hora de hablar con su familia sobre sus relaciones. "Me costaba contárselo a mi familia. Igual que ahora, no cambié, pero mis amigas me ayudan un poco", comenzó.

"Una vez te ayudaron a contar cuando te separaste...", deslizó Dente, en referencia a aquel tweet. "Sí. Una vez, cuando me peleé con una pareja... Con mis amigas somos muy clan, si una está mal con el novio, sabe que puede dormir en mi cama, no hace falta ni que me llamen. Y en esta oportunidad, había pasado algo bastante heavy, yo tenía 21 años y se sintió como el fin del mundo", recordó Nara. Aunque no dio nombres, quedó claro que se refería a su ruptura con Forlán.

Afortunadamente, sus amigas estuvieron allí para contenerla, pero una de ellas la llevó a publicar ese tweet. "Me peleé, levanté el teléfono y organizamos un viaje a Pinamar. A los dos minutos, yo estaba con un bolsito, escuchando temas de Alejandro Sanz, Luis Miguel y Arjona, que me pusieron para que llorara y descargara todo", siguió Zaira.

Tweet publicado por Zaira Nara sobre su ruptura con Diego Forlán.

Y agregó que en una de esas juntadas con sus amigas, una le aconsejó que publicara un tweet para comunicarle a la prensa sobre su ruptura. "Una me dijo 'y si ponés 'menos mal que no me casé?'. Y yo lo puse, con una inocencia... Así que el tweet fue de una amiga, que después no se hizo cargo, porque lo tiró y después fue a prepararse un mate. Yo pensaba que todo el mundo estaba esperando una respuesta mía y a nadie le importaba nada", cerró Nara, entre risas.

Por qué se separaron Zaira Nara y Diego Forlán

Zaira Nara se mantiene bastante reservada sobre su vida personal, por lo que no suele revelar detalles sobre sus separaciones. Sin embargo, en una oportunidad, Zaira contó que le había encontrado mensajes comprometedores a Forlán en su celular, en los que hablaba con sus amigos sobre la noche alocada que vivió durante su despedida de soltero en Miami.

“Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un día dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años’. El que busca encuentra... Y cuando sentís que no va más, pero no sabés por qué....", relató Zaira, en diálogo con Jey Mammón en Los Mammones (América TV). Y reconoció que algo en su interior le decía que no quería casarse porque había algo que no la hacía sentir cómoda. "Me iba acercando al momento y me daba miedo. Fue horrible”, concluyó.