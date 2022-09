Filtran la verdad sobre la separación de Zaira Nara y Diego Forlán: "Le hicieron un cuento"

Salió a la luz el verdadero motivo de la separación de Zaira Nara y Diego Forlán. Qué fue lo que pasó entre el futbolista y la conductora de TV.

A once años de la separación de Zaira Nara y Diego Forlán, salieron a la luz detalles sobre la escandalosa cancelación de su casamiento. La expareja se separó justo unas semanas antes de su boda y, según reveló ahora el abogado Mauricio D'Alessandro, el detonante habría sido una cuestión de dinero.

El letrado estuvo como invitado en Intrusos (América TV) y brindó detalles sobre la ruptura entre la conductora y Forlán. "Hubo una famosa que se iba a casar en Uruguay y cuando descubrió que la hacían casarse allá para hacerle firmar un convenio de aptitud nupcial, no se casó. Estuvo bien, ella, pero no se casó”, comenzó.

Acto seguido, D'Alessandro reveló que estaba hablando sobre Nara. “Le querían hacer firmar un acuerdo prenupcial sobre cómo se iban a dividir los bienes, cuánto le iba a tocar y cuánto iba a cobrar. Eso era algo que en ese momento acá no existía, por eso le dijeron ‘vamos a hacerlo del lado oriental, que el sol se pone más tarde’. Le hicieron un cuento”, amplió.

Por último, el abogado opinó que Zaira es una persona a la que siempre le importó mucho el dinero. “Jugaba en la Juventus, pasó al PSG y ahora está en el Galatasaray. Era un jugador de Selección pero ella dice que le fue bárbaro. Ella tiene tendencia a creer que todo en la vida es plata", concluyó D'Alessandro.

La palabra de Zaira Nara sobre su separación de Diego Forlán

Unas semanas antes de casarse, Zaira estaba en medio del bautismo de su sobrino cuando frenó todo y le dijo a su familia: "No sé si me quiero casar". Sin embargo, la conductora siempre se muestra reservada sobre su vida personal y nunca dio demasiados detalles sobre su ruptura con Forlán. Durante una entrevista con Jey Mammón, contó: “Era muy chica y tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y un día dije ‘¿a dónde estoy yendo? Tengo 21 años’".

Y recordó el consejo que le dio su padre aquel día que le hizo tomar una decisión definitiva: "Mi viejo me dijo 'que estés dudando y que hayas traído este tema acá, olvidate... salí ya de ahí' Me quedó muy presente lo de mi viejo". En otra entrevista con Andy Kusnetzoff, sumó que no se quería casar porque un presentimiento le decía que no era la decisión correcta.

"No me quería casar, sentía como que había algo. Sí, lo sentís, había algo que no me hacía sentir tan cómoda. Me iba acercando al momento y me daba miedo. Pero la realidad es que por algo pasa. Por algo el que nunca busca, busca una vez y encuentra", cerró la conductora.