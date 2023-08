Yayo reveló lo que le hizo hacer Tinelli para entrar a VideoMatch: "Yo estaba nervioso"

Yayo decidió contar la verdad sobre cómo entró a VideoMatch para trabajar con Tinelli y sorprendió a todos. Qué dijo el humorista cordobés sobre sus inicios.

Yayo Guridi es uno de los grandes humoristas que pasaron por VideoMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli en Telefe. Y en las últimas horas, el cordobés reveló cómo fue el casting que tuvo que hacer para ingresar al elenco y lo difícil que se le hizo. "Yo estaba nervioso", enfatizó.

En diálogo con Poco Correctos, Yayo recordó cómo fueron sus inicios para ingresar al programa de Tinelli y reconoció que no la pasó bien. "Marcelo no me quería, era malo. Hice todas las pruebas habidas y por haber, me dieron todo un tiempo para ver si el gil este mejora algo. Y no, no había forma. Ya está, rájenlo y traigan a otro", recordó.

"Era malo, se prendía la cámara y yo estaba nervioso. Llegué como se llegaba en esa época: mandaba un videito, un VHS, con un grupo de Córdoba que eramos tres. Nos mandaron a llamar, hicimos la prueba, y yo camuflado pasamos. Cuando tuve que hacer de movilero, no sabés lo que era. Yo me hubiese echado mucho antes", agregó Yayo.

Confirmando cuál fue el momento en el que Tinelli decidió dejarlo en el elenco, Yayo manifestó: "En una nota me camuflaron bastante con pelucas largas, barba y bigotes, la cara prácticamente tapada y quebrando la voz para que no reconocieran que era yo. Y ahí entré. Al poco tiempo le dijeron a Marcelo que era yo, y dijo 'déjenlo un tiempo más a ver si aporta'".

Escándalo con la productora de Tinelli por ofrecer retiros voluntarios

Marcelo Tinelli volvió a estar en el ojo de la tormenta por un escándalo vinculado a su productora La Flia. En las últimas horas, se filtró que les ofrecieron retiros voluntarios a sus trabajadores, decisión que no cayó para nada bien, por lo tanto, tendrán una reunión clave con el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).

En la antesala del debut de Bailando por un sueño en América TV, Marcelo Tinelli debe participar de una reunión clave pautada para el lunes 28 de agosto a las 11 de la mañana. El motivo es rever la propuesta que hizo de manera unilateral la productora La Flia perteneciente al conductor, ya que propuso retiros voluntarios "con un número espantoso, muy bajo", según indicaron a El Destape desde el SATSAID.

Uno de los detalles de esta polémica propuesta es que ofrecen un 50% de la indemnización que le correspondería a los trabajadores que están a la deriva por esta situación. "Nos estamos fundiendo", dijeron desde la empresa a los trabajadores para justificar la decisión de los retiros. Sumado a eso, se reveló que la productora "está mal de plata y el programa debería haber salido ya en junio".