Yanina Latorre se sacó y destruyó a Fede Bal: "Boludo grandote"

El hijo de Carmen Barbieri celebró el aniversario de un tuit viral de una forma insólita y la panelista de LAM no le tuvo compasión.

Federico Bal volvió a quedar en el ojo de la polémica en LAM. Luego de su escandalosa separación de Sofia Aldrey, el ciclo conducido por Ángel de Brito dedicó un segmento del programa para analizar un posteo del actor y Yanina Latorre no dudó en manifestar su indignación.

Todo comenzó por un hilo de Twitter del hijo de Carmen Barbieri para "celebrar" los diez años de un tuit viral en el que se vanaglorió de sus habilidades sexuales. "Yo nunca vi a nadie que festeje el aniversario de un tweet. Es la primera vez", indicó el periodista.

"Después dice que quiere ser un actor serio y hacer Shakespeare. Para mí puede convivir todo… pero es él el que dice que solo quiere hablar de trabajo", subrayó Yanina y agregó: "A mí esto que escribió me dio vergüenzita. Es un pibe grande".

En ese sentido, profundizó en su argumento y también le dedicó un palito a Carmen. "Federico tiene 33 y la madre habla de él como si tuviera 12. A esa edad sos un boludo grandote. Yo ya estaba casada, era madre... dejémonos de joder. No es un niño, chicos... es un tipo muy grande", sostuvo.

"Este no solo es mujeriego, sino que es peor porque también hace boludeces", concluyó Latorre sobre la publicación. Lo curioso es que el conductor de Resto del Mundo se tomó unos minutos durante su viaje por Italia, para compartir el hilo de Twitter en su cuenta de Instagram.

“Drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso. Pero no sabés cómo chupo la concha", fue el posteo con el que Fede revolucionó las redes en abril del 2013. A más de diez años de aquel acontecimiento, el actor decidió hacer una profunda reflexión sobre cómo ve la vida en la actualidad, a diferencia de cuando tenía 23 años.

La reacción de Nazarena Vélez que descolocó a todos en LAM

A diferencia de la ninguneada de Latorre, Nazarena Vélez no pudo disimular su enojo con Federico Bal. La panelista no pudo contener su efusiva reacción y se generó un momento de tensión.

"A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo", afirmó Nazarena con notable furia. "Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo", añadió.

Así fue que tanto De Brito como las panelistas comenzaron a indagar sobre sus dichos. "Está muy bien que se trate. Lo que dice no es gracioso. Yo lo borré, pero cuando habla de violencia, no lo borré un carajo. Yo lo detesto y no lo puedo pilotear, pero repito, está bueno que se trate", sostuvo Nazarena.

Vale recordar que el hijo de Carmen tuvo un noviazgo con Barbie Vélez. La relación no terminó en buenos términos, de hecho, hubo fuertes acusaciones de violencia de ambas partes.