Pablo Aimar contó la verdad sobre el chat de la "poesía": "No vale"

El sorprendente posteo del ayudante de campo de Lionel Scaloni. El exfutbolista quedó involucrado en un tuit que se volvió viral.

La semana comenzó con Twitter revolucionado por la publicación de una joven que intentó terminar con su novio con un extenso mensaje de WhatsApp. La publicación se volvió viral porque la joven compartió una captura del chat y mostró la insólita respuesta que recibió del chico que hasta ese entonces era su pareja. Sin embargo, la viralización fue grande que Pablo Aimar, ayudante de campo de la Selección Argentina, quedó involucrado.

La tuitera @muyAgustina se volvió famosa al publicar un tuit que decía: "Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta". Y a continuación, adjuntó una imagen de la conversación.

En la foto a se podía ver que ella dejaba a su pareja con un extenso argumento: "Te quiero mucho, claro que sí. Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque quiero más de lo habitual, te extraño aún cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estómago, ahí donde antes me hacía cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien". Sin embargo, las frases sobre el amor y el desamor fueron tantas que el receptor no decodificó la intención de su novia y solo atinó a responder: "Buenas, ¿una poesía?".

Tras la viralización del tuit, ​esa corta frase explotó en todas las redes sociales, tanto en argentina como en exterior. Incluso hicieron uso de ella importantes marcas y hasta Bizarrap para anunciar su nueva Sessions con el cantante Peso Pluma.

El posteo tuvo un impacto tan grande que las personas ingresaron al Instagram de Agustina en busca de fotos de su novio. Fue así que algunas personas llegaron a la conclusión de que el autor de la frase viral podría ser Pablo Aimar. La joven oriunda de Quilmes dio retuit al comentario que inició estas versiones y agregó: "Esta sí que no la vi venir".

"Hoy amanecí con la noticia de que rompí la Scaloneta, encontraron una foto mía con un jugador de fútbol y me acusaron de eso", contó Agustina en el canal de stream Blender. Al ser consultada por el origen de esa imagen, explicó: "La foto es real, fue en un programa que tenía Iván Noble en canal Encuentro, pero ahora creen que el de 'Buenas, ¿una poesía?' fue él". No obstante, aclaró que nunca estuvo en pareja con el colaborador de Lionel Scaloni.

Pero para ese entonces, el daño ya estaba hecho y Aimar, siempre reacio a hablar sobre su vida privada, hizo una excepción y esta tarde publicó una desmentida en su cuenta de Instagram. "Nunca tuve la necesidad de hacerlo, pero en tiempos en los que todo se viraliza y con cuatro hijos grandes que pueden leerlo, necesito aclarar que no tengo nada que ver ni con la persona, ni con nada de lo que se me asocia, ni estoy saliendo con nadie", escribió el exfutbolista de River.

"Siempre que se habló de mí fue por trabajo, que así siga siendo. NO VALE TODO", cerró. Vale recordar que "El Payasito" se casó en 2001 con Ana Belén Ordóñez y son padres de cuatro hijos: Agustín, Sara, Juana y Eva.

Pablo Aimar desmintió ser el autor de la frase viral "Buenas, una poesía?"

"Buenas, una poesía?": los mejores memes de la frase viral