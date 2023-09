Yanina Latorre se pudrió y dijo lo que sabe de Mariana Nannis: "Yo la conozco"

La panelista de LAM contó un secreto a voces sobre la relación de la madre de Alex Caniggia. El enfrentamiento entre Latorre y la exesposa de Claudio Paul Caniggia sumó un nuevo capítulo.

Yanina Latorre y Mariana Nannis sumaron uno nuevo capítulo en su histórica. Las mediáticas son enemigas desde hace mucho tiempo y la semana pasada la panelista de LAM contó la verdad detrás del tuit emblemático en el que la madre de Charlotte y Alex Caniggia la acusó de serle infiel a Diego Latorre con su hermano.

Pero el enfrentamiento recrudeció por las críticas que Alex le hizo a Lola Latorre por su performance en el Bailando 2023. Las declaraciones del exconductor de El Trece fueron a distancia, ya que luego de ser desalojado por su madre, "El Emperador" viajó a España para participar del Gran Germano VIP. Pero la relación entre madre e hijo está tan mal que ni viviendo en el mismo país la exesposa de Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta.

Yanina Latorre estuvo como invitada a El Debate del Bailando y reveló el motivo por el cual Nannis no quiere conocer a Venezia, la hija que su hijo tuvo con la bailarina Melody Luz. “Mariana lo echó con la nena a punto de nacer y yo defendí. No conoce a la nieta porque Melody para Mariana es poca cosa, es grasa”, aseguró la panelista de LAM.

“Yo la conozco, ella quería príncipes. Lo mismo hizo con el otro chico”, expresando que la exesposa de Claudio Paul Caniggia esperaba parejas distintas para sus hijos, Alex y Axel. Ya hace tiempo, había trascendido que Nannis nunca aprobó la relación de su hijo artista con la madre de su hija.

Luego, Yanina fue lapidaria con la participación de Alex en Gran Hermano VIP España: “Alex de mi vida, estás hablando de una familia y vos acabas de tener una nena y te vas 6 meses a una casa de Gran Hermano y abandonas a tu mujer, sin techo y con una nenita chiquitita”

“Este chico yo creo que habla desde la envidia porque no tuvo la suerte de tener una mamá y un papá que lo apoyen, que lo cuiden y lo acompañen. En el fondo es digno de lástima”, concluyó. Días antes en su programa de radio, Latorre ya hbía disparado munición gruesa contra Alex por las críticas que le hizo a su hija: "Es un hijo de puta, porque otra cosa no puedo decir... ¿Por qué se mete con mi hija? Es el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, quienes nunca tuvieron un matrimonio normal, siempre se supo la cantidad de mujeres que tuvo él, se habló hasta de droga. Ahora se separaron mal, después de años de no convivir y ser una pareja ficticia. Estos dos personajes jamás los apoyaron a él, ni a la hermana en las cosas que emprendieron".

Yanina Latorre explotó de bronca y le dijo de todo a una mujer: "Pelotuda resentida"

Yanina Latorre es una de las figuras más picantes de la farándula argentina; desde su aparición en los medios hace más de una década marcó un diferencial por su impronta confrontativa que mantuvo hasta la actualidad. La panelista de LAM fue noticia debido a un fuerte cruce que tuvo con una desconocida debido a una crítica a su hija Lola, una de las participante de la nueva edición del Bailando por un sueño.

Latorre hija ya participó en anteriores temporadas del Bailando y Cantando y la llegada del reality show de Marcelo Tinelli al canal de Daniel Vila también la tiene como figura. Si bien muchos destacaron las habilidades para la danza de la hija del futbolista Diego Latorre en el certamen, algunos se quejaron por la falta de carisma y presencia escénica. Ante esos comentarios de la redes, Yanina no dudó en salir a defender a la joven de 22 años.

“¡Qué lástima que no pudo esperar como todos los participantes! ¡Papá tuvo que pedir algo! Como baila muy bien, carisma es lo que no tiene. Como artista será una excelente abogada”, criticó sin tapujos la cuenta de Twitter Maru47rosario como comentario a una publicación de la cuenta oficial de LAM. Acto seguido, Yanina Latorre se sacó y decidió responderle con agravios: “Jajajaajajajajaajajajajajajaajajajajaja qué mina pelotuda y resentida, seguí mirándonos en la tele”.