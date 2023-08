Yanina Latorre se cruzó a Jey Mammón en la calle y pasó lo que nadie imaginó: "A la mierda"

La panelista se cruzó con el humorista y contó cómo fue el momento. Jey Mammón le inició acciones legales a Yanina Latorre por sus dichos en LAM.

Yanina Latorre habló sobre un encuentro que tuvo con Jey Mammón después de que el humorista iniciara acciones legales en su contra. La panelista de LAM se cruzó con el humorista en la calle y reveló cuál fue su reacción en el incómodo momento.

Jey Mammón demandó a varias figuras públicas debido a sus declaraciones sobre la denuncia pública que Lucas Benvenuto hizo en los medios. El joven se pronunció al respecto después de que en 2021 la causa que había iniciado contra Jey Mammón prescribiera.

El conductor de televisión demandó a Latorre por haber afirmado que él abusó de Lucas Benvenuto cuando el joven tenía 14 años. Jey Mammón negó esa acusación y aseguró que iniciaría acciones legales con el fin de limpiar su imagen. "Lo vi ayer. Caminando por la calle, pero no me vio. Estuve a punto de saludarlo y dije: 'No, me va a mandar a la mierda", soltó Latorre en diálogo con sus compañeros de LAM. Ángel de Brito ironizó sobre la situación entre Mammón y Latorre y soltó: "Te daba la carta documento en la mano".

El supuesto cruce de Jey Mammón y Ángel de Brito en los Martín Fierro

Adrián Pallares habló sobre los rumores de que Jey Mammón y Ángel de Brito se cruzaron en el baño de la ceremonia de los Martín Fierro 2023 y reveló la verdad al respecto. "Le pregunté a Marina, que estaba con Ángel, y me dijo que no. Ángel sale y siente que lo tiene atrás, pero no terminan de cruzarse. El baño es el lugar del Martín Fierro donde te cruzás con todos. Toda la noche estás deseando no cruzarte con alguien y cuando vas al baño justo está”, contó el conductor de Socios del Espectáculo.

Al mismo tiempo, la periodista Nancy Duré aportó un dato sobre el temor de Ángel de Brito por cruzarse con Mammón. "Cuando hablé con Ángel, no sabía en qué mesa estaba Jey ni si había llegado. Yo le marqué la mesa donde estaba y obviamente se fue para el otro lado", contó la panelista.

La revelación de Marina Calabró sobre el acuerdo entre Jey Mammón y América TV

Calabró señaló que Marcelo Tinelli, gerente artístico de América TV, habría buscado limpiar la imagen de Jey Mammón después de la denuncia del humorista a varios conductores del canal como Flor de la V, Luis Ventura, Karina Mazzocco y Ángel de Brito. La entrevista a Mammón en Intrusos habría sido parte de ese acuerdo. "En términos de qué es lo que justifica una suerte de acuerdo o plan canje entre un operativo limpieza o echarle lavandina a Jey Mammón, la contrapartida que tiene que ver con los reclamos monetarios que ha hecho, por los cuales ha tenido mediaciones con varios conductores del canal", informó la hermana menor de Iliana Calabró.

El desconocido dato sobre Jey Mammón en los Martín Fierro

Mariana Brey contó que junto con su compañera de panel Paula Varela se acercaron a saludar a Jey Mammón en la gala de los Martín Fierro y reveló el detalle que notó en su físico. "Lo vi extremadamente delgado y tenía todo un brote en la cara, como una alergia que quizá en cámara no se notaba pero en persona sí y bastante. Me dijo que era producto de todo lo que viene viviendo. No lo noté soberbio, lo noté como que estaba a gusto. Tampoco lo vi enojado, lo vi tranquilo", relató la periodista. Cabe recordar que Jey Mammón asistió a la fiesta una vez que la terna de La Peña de Morfi había pasado.