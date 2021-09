Yanina Latorre salió al aire tras operarse de los ojos: "Estoy un poco boleada"

Yanina Latorre salió al aire en LAM solo un rato después de operarse de los ojos y se la notó extremadamente tranquila, algo que celebraron tanto su marido como sus compañeros.

Yanina Latorre se operó de un principio de cataratas y apareció en vivo en Los Ángeles de la Mañana, tranquilizando tanto a sus compañeros como a los espectadores del ciclo de espectáculos de El Trece. En la previa a la intervención, la panelista se había mostrado bastante atemorizada por lo que podría suceder pero este jueves se la vio tranquila y feliz, según lo que ella misma aseguró.

Hace solo unas semanas, Yanina Latorre reveló al aire que se iba a ausentar unos días de Los Ángeles de la Mañana ya que debía enfrentar una intervención quirúrgica en uno de sus ojos debido a un principio de cataratas. En aquel momento la angelita se había mostrado algo temerosa de la operación. Este jueves, después de realizarse la mencionada intervención, Yanina Latorre habló en vivo con Ángel de Brito y todo el panel de LAM sobre cómo se sentía tras la operación.

"Estoy medio boleada por la anestesia. Estoy desayunando, me siento bien solo me arde un poquito el ojo", comenzó contando una muy tranquila Yanina Latorre. "Todavía veo nublado pero estoy muy bien, estoy feliz aunque no parezca. Veo todo, nunca más usé anteojos, veo los colores, me veo la cara, los veo a ustedes. Son lindos", siguió la angelita en el repaso de sus sensaciones tras la intervención a la que se sometió. Más tarde se sumó Diego Latorre a la conversación, y Ángel de Brito aprovechó para bromear con él.

"Viste Diego que buena esta versión de Yanina media drogada. Me encanta esta versión light", comentó el conductor de LAM sobre lo tranquila que se la veía a su compañera, algo poco usual en la panelista. Divertido, el ex futbolista coincidió: "Estoy intentando conseguir una anestesia para la vida cotidiana". Lo cierto es que Yanina Latorre ya pudo irse de la clínica donde se operó esta misma mañana para seguir la recuperación desde su hogar. Cabe recordar que a la angelita le colocaron un lente intraocular para el principio de cataratas que la afectaba.

Yanina Latorre disparó contra Cinthia Fernández

Así como en este jueves se la notó muy tranquila a Yanina Latorre, hace solo unos días la angelita disparó con todo contra su compañera Cinthia Fernández. "Cuando uno elige un camino político tiene que bancarse la crítica y no estar contestando así, como una maleducada. Una elección y ser candidata no es Bailando por un Sueño, es algo serio", picanteó Latorre a su compañera, que fue precandidata por el partido Unen en las PASO 2021 pero que no pudo llegar a las elecciones generales de noviembre por no alcanzar el 1,5% de los votos exigidos.