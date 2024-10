Yanina Latorre reveló el desgarrador deseo de Jorge Lanata: "Es su límite"

Yanina Latorre contó lo que pidió Jorge Lanata.

Yanina Latorre es una panelista de televisión conocida por dar muchas primicias y datos jugosos sobre la vida de los famosos y, en esa línea, recientemente lanzó una fuerte revelación sobre Jorge Lanata en su internación. La comunicadora dio a conocer un deseo del conductor de TV en relación a su salud.

Latorre mantuvo una relación de amistad con Lanata en los últimos años, dado que trabajó mucho tiempo con él en su ciclo Lanata sin Filtro, en Radio Mitre, donde ella se desempeñaba como columnista de espectáculos. La panelista se pronunció sobre un deseo que expresó Jorge Lanata con respecto a cómo quiere vivir sus últimos años, en medio de una charla al respecto en LAM.

"Siempre le dijo a Elba que no quería vivir boludo. Lo dijo él que ese es su límite, ni vivir boludo, ni que lo vean boludo", comentó Latorre, después de que Ángel de Brito hablara sobre cómo se vive el drama de salud de Lanata en su círculo íntimo. El periodista dio información sobre el cuadro que podría desencadenarse en el organismo de su colega.

Qué dijo Ángel de Brito sobre la salud de Jorge Lanata

"Lo del ateneo médico es una medida bastante particular porque la salud de Jorge sigue bastante complicada. ¿Para qué es el ateneo médico? Ahí los profesionales se reúnen con los familiares y les dicen hasta cuándo intervenir. Qué pasos médicos se siguen y cuáles no están dispuestos a dar", comentó Ángel de Brito sobre la situación de Lanata. Y sumó: "Te explican hasta cuándo se toman las medidas y el por qué de las medidas en ese ateneo médico y se da en pacientes de estas características. En general se intenta hacer lo mejor para el paciente y no lo que la familia desea. Si Jorge sigue con el intestino necrosado y no mejoró la isquemia intestinal, hay que seguir operando. Si no se opera se muere, así de crudo es esto, porque el intestino no irriga sangre y no funciona como debiera funcionar. En la segunda intervención Jorge entró en código azul, que es la previa a un paro cardiorrespiratorio, por eso se interrumpió esa segunda operación y no se pudo hacer nada".

Yanina Latorre es la panelista histórica de LAM.

El enojo de Yanina Latorre con su madre porque fue a lo de Maru Botana

"Mandé fotos y videos de una traición mucho más grave que la traición de Moritán y Pampita. Una traición que creo que va a ser la traición del año. Ahí mandé fotos y videos de ayer que salimos con unos amigos a merendar y bueno... mando las pruebas al chat", comenzó su descargo Latorre en su programa de Bondi. Y sumó: "Dora es la que veo de lejos. A ver... Maru Botana... No me digas que mi mamá fue a lo de Maru Botana a comer... pedazo de vieja chot... ¿Mi mamá fue a lo de Maru Botana? ¿Mamá pagó con mi tarjeta de crédito en lo de Maru Botana?".

Yanina le recordó a su madre lo que habría vivido con Botana y soltó: "Acordate que cuando yo comía el rogel en la casa de ella me bardeaba. Qué conchuda le voy a mandar un audio ahora. Dora traidora. Le voy a mandar. Ahí está la conchuda con la amiga".