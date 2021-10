Yanina Latorre llegó tarde a LAM y no pudo contener su malestar: "Tengo ganas de llorar"

Yanina Latorre se mostró angustiada en LAM, por El Trece, y reconoció en vivo ante el conductor Ángel de Brito que tenía "ganas de llorar".

Esta vez, Yanina Latorre no se la agarró con los demás como suele hacer en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), sino que se mostró muy angustiada consigo misma en vivo, en pleno programa de la televisión abierta conducido por Ángel de Brito. Allí, ella es una de las panelistas junto con Maite Peñoñori, Pía Shaw, Andrea Taboada, Cinthia Fernández y Mariana Brey. La "Angelita" no pudo soportar el momento de tristeza que estaba viviendo por algo personal que le había ocurrido y decidió sincerarse al aire.

La esposa de Diego Latorre no estuvo cuando comenzó la emisión del miércoles 6 de octubre de 2021 y eso llamó la atención de los seguidores en las redes sociales: su silla apareció vacía y nadie dio explicaciones al respecto en el arranque, aunque varios minutos después la protagonista de esta historia ya estuvo en su asiento habitual. Entonces, argumentó que estaba cansada de vivir en Pilar y se excusó en que tenía "un tremendo dolor de cabeza".

Yanina Latorre explicó que llegó tarde a LAM y se atrasó bastante por los problemas permanentes de tránsito entre el sitio donde vive en la provincia de Buenos Aires y el lugar del canal, en el barrio de Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Estuve dos horas y media en la (Autopista) Panamericana porque chocaron dos camiones, me duele la cabeza. Hubo dos choques más y después manifestaciones en la (Avenida) 9 de julio. Estoy planeando irme de Pilar".

Para concluir, "Yani" reconoció que le cuesta comprender a las personas que residen en el mencionado territorio bonaerense por la gran distancia que hay hasta la Capital Federal y por las consecuencias del estrés que ella vivió en esta jornada en particular: "Yo en la cuarentena me quedé en Pilar y no había nadie. No entiendo a la gente que vive ahí, siempre hay algo... Te agarra como una desesperación, estoy estresada del auto. Me duele la vista, todo".

Yanina Latorre llegó muy tarde a LAM y explotó en El Trece.

Yanina Latorre explotó contra Diego y lo trató de miserable

Ya el lunes 4 de octubre de 2021, la panelista había tenido un descargo similar al aire, aunque con un cierto tono de broma, hacia su marido y exfutbolista. Todo comenzó cuando su colega Cinthia Fernández reveló que coincidió con ella en la Panamericana. "Me di cuenta de que era tu auto porque...", y en ese instante comenzó a reírse. Entonces, Latorre irrumpió y admitió: "Por el espejo roto, Diego me chocó el auto". Entonces, la exesposa de otro exjugador como Matías Defederico asintió: "Vos ves el auto de Yanina y parece de una principiante...".

"Soy la típica rubia que se baja de un auto caro y todo roto. Me choca los autos, le chocó a ´Dieguito´ (el hijo de ambos) y a mí. Para mí, mira el celular y por eso choca", opinó Yanina entre risas. Además, para cerrar el incómodo momento la "Angelita" detalló qué hizo "Gambeta" con su ex vehículo: "Hace un año vendió el auto, un miserable... En la cuarentena dijo 'no estoy usando el auto, no quiero pagar el seguro, la patente´, y lo vendió. Ahora, a veces necesita el auto y empezó a usar el de ´Dieguito´, el mío, y chocó uno, chocó el otro... Ahora se compró uno nuevo".