Ángel de Brito explotó contra una figura en Twitter: "Mantenido, estúpido"

Ángel de Brito se cruzó con una figura y ex participante del Bailando en Twitter y le dijo de todo. El conductor de Los Ángeles de la Mañana se enojó por la respuesta que publicó un bailarín, al que el mismo periodista había criticado hace solo unos días por la insólita condición que ponía para hablar con la prensa. "Debiera darte vergüenza ser un mantenido", le disparó con todo Ángel de Brito.

En ocasiones, Ángel de Brito pierde los estribos y apunta contra alguna personalidad. La más reciente figura que recibió los cañonazos del periodista de El Trece es Mauro Caiazza, la ex pareja de Jimena Barón. "Mauro Caiazza acepta entrevistas con la condición de que NO LE PREGUNTEN por Jimena Barón", contó hace unos días el conductor de Los Ángeles de la Mañana en Twitter, una de sus redes sociales favoritas. Lo que no esperaba el periodista era la respuesta del bailarín, casi una semana después.

"No acepté la entrevista cuando supe que era para vos o pa tu gente. Porque todo lo que dicen es mentira y porque tu programa me vale verga", replicó durísimo Mauro Caiazza, contestando directamente la información que había dado De Brito. Como era de esperarse, la respuesta del periodista fue lapidaria: "¡Hola estúpido! Jamás te pedí una nota. Conté una anécdota".

Pero eso no fue todo, porque el conductor de El Trece siguió destrozando al ex participante del Bailando: "Debiera darte vergüenza ser un mantenido de Jimena Barón... Mantenido inútil". Acostumbrado a que no le nieguen notas, Ángel de Brito disparó con todo contra Mauro Caiazza, al que tildó en más de una oportunidad de "estúpido". Lejos de serenarse, el periodista volvió a apuntar contra Caiazza en otra publicación, respondiéndole a un seguidor. "¿Quién mierda se cree que es este bailarín del montón? Mascando fama de una mina, estúpido", sentenció finalmente un De Brito muy picante y enojado.

Jimena Barón confirmó su nueva relación

Después de muchas especulaciones y rumores, Jimena Barón reveló que está "acompañada" en La Academia de Showmatch. Días atrás, Marcelo Tinelli quiso apurar a La Cobra por una baile "sensual" que protagonizó con Jonathan Lazarte, bailarín de Noelia Marzol en el certamen, pero recibió la confirmación por parte de la cantante de que está "acompañada". "¿Está de novia?", insistió el conductor, que no recibió ratificación de forma oral pero sí se pudo ver a Barón asintiendo con una sonrisa en su rostro.