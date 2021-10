La foto de Flor Vigna y Luciano Castro, a los besos en un local

La actriz y el actor habrían iniciado un romance y ya no se ocultan. En LAM afirmaron que se los vio a los besos dentro de un recinto deportivo y hay fotos que comprueban esta información. Flor Vigna y Luciano Castro, juntos.

La noticia causó furor entre los seguidores de la farándula argentina. Nadie se vio venir que Flor Vigna iniciaría un romance con Luciano Castro luego de la (no tan) reciente separación del actor con Sabrina Rojas. Las pruebas que demuestran esta historia son contundentes: fueron presentadas en LAM y dejan a la vista que ambos actores ya se muestran en público. Incluso se los vio a los besos en un local de pública concurrencia.

En las últimas horas, Luciano Castro y Flor Vigna se mostraron besándose en público, en un gimnasio y a la vista de todos los presentes. Fue la panelista Maite Peñoñori la encargada de brindar esta información: “En redes sociales no se siguen. Así que si el tiroteo empezó por ahí, no dejaron rastros. El viernes estuvieron juntos, se fueron los dos en la camioneta de él y estuvieron a los besos en el gimnasio frente a otras personas. Dije no puede ser. Me puse a chequear y da todo, estuvieron ahí”.

"Esta fue la primera foto que apareció, se vio el fin de semana. A Luciano Castro lo reconocimos con su camioneta, pero nadie se percató de quién era la chica de gorrito. Podía ser cualquiera porque está camuflada, pero cuando se sabe que es Vigna…", expresó Ángel de Brito. Y esta imagen en cuestión muestra a Luciano Castro y Flor Vigna en una especie de estacionamiento, con la ex de Nico Ochiatto marchándose al gimnasio que también es utilizado por el famoso actor de telenovelas.

Para terminar de corroborar lo que esta foto arrojó, Maite Peñoñori agregó: “La dejó a las once de la mañana. Si uno hace zoom en las zapatillas de ella, se ve que son las mismas que ella utiliza siempre para entrenar. Con lo que me contaron dos fuentes que los vieron más eso”.

La reacción de Sabrina Rojas por el romance de Luciano Castro y Flor Vigna

Una noticia de la farándula y el espectáculo argentino generó revuelo en las últimas horas. Se confirmó el romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, quienes fueron captados a los besos en un gimnasio. Y como consecuencia, Sabrina Rojas quedó conmocionada. ¿Cuál fue la reacción de la ex pareja del actor? Pía Shaw lo reveló en LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece.

La relación entre Castro y Vigna se destapó en la sección "El enigmático" de LAM, donde Ángel de Brito anticipó: "Van a quedar de cama con esto". Y luego, una de las panelistas lo dio a conocer con algunos detalles. Tanto el actor como la modelo fueron descubiertos a la salida de un entrenamiento y horas después de la noticia Sabrina Rojas se hizo eco de la situación.

De acuerdo a lo que indicó en el programa emitido por El Trece, Pía Shaw se comunicó por teléfono con Sabrina Rojas, ex pareja de Luciano Castro y que actualmente se sale con "El Tucu López". ¿Su respuesta? La actriz no estaba enterada en absoluto de con quién salía su ex, por lo que fue una verdadera sorpresa.