Flor Vigna rompió el silencio tras su renuncia a Showmatch: "Me da mucho miedo"

La bailarina se expresó sobre los verdaderos motivos que la alejaron del ciclo de El Trece. Flor Vigna concursaba junto con Facu Mazzei.

Flor Vigna abrió su corazón tras su renuncia a Showmatch y reveló los verdaderos motivos del ciclo conducido por Marcelo Tinelli. La bailarina se sinceró sobre los nuevos rumbos que la esperan en su carrera y se solidarizó con su compañero, Facu Mazzei, quien se dislocó el hombro en medio de una de las performances que desplegaron en la pista del certamen.

“Renunciamos. Somos todos para uno y uno para todos. Decidimos irnos todos juntos porque Facu iba a tener hasta fin de año con la recuperación y en noviembre salgo con mi música. Estoy con muchas clases y muchos ensayos. Se ve que la vida lo quiso así”, expresó la celebridad en alusión a la situación que atravesó su compañero y a cuán cargada estaba su agenda laboral al participar en Showmatch y estar enfocada en su inminente estreno musical.

Vigna continuó en alusión a su carrera como cantante, para la que trabaja desde hace años, y reveló que, más allá del accidente de Facu Mazzei, su renuncia iba a ser inevitable. "Yo ya estaba charlando con la producción sobre un reemplazo, porque en noviembre arranco con mi música y no iba a poder continuar. Pero todo se estaba viendo. No había un nombre para ese reemplazo", contó la actriz.

"Me da mucho miedo, pero a la vez confío mucho en lo que hicimos. Hace un año y medio que estamos laburando en esto y le pusimos todo. Pero el orgullo por lo que logramos vence al miedo", expresó Vigna sobre sus sensaciones ante una nueva arista artística que se abrió en su carrera y el esfuerzo que significa. "Así que espero que les guste porque vamos a partir cabezas. Con mucha disciplina y amor todo se puede. Le voy a dar duro", concluyó.

Internas en Showmatch tras la salida de Flor Vigna

El periodista Pampito Perelló reveló que los compañeros de Flor Vigna no estarían contentos con la forma en que se tomó su renuncia. "Ayer hablé con gente de la producción y me decían, esto no lo pienso yo, me lo decían 'le están haciendo una despedida... ¿Qué se cree, que es Jennifer López? ¿Tanta despedida? Se va", lanzó el panelista.

Luego, a favor de Vigna, Perelló expresó: "Ella no quería hacer este año el certamen. Pensó que lo podía combinar con la música. Ella no tenía tantas ganas de hacerlo, como en otros años. Lo hizo bien porque es talentosísima".