Yanina Latorre estalló en vivo contra Diego Latorre: "Es un miserable"

Yanina Latorre explotó en vivo en LAM contra Diego Latorre, su esposo y exfutbolista, a quien calificó como "miserable".

Yanina Latorre hizo de las suyas en LAM (Los Ángeles de la Mañana), programa de televisión de El Trece que conduce Ángel de Brito y en el que ella es panelista. Ahora, la "Angelita" explotó contra Diego Latorre, su propio marido, exfutbolista y actual comentarista televisivo en ESPN y en Fox Sports Premium. En un momento de furia total, la protagonista no aguantó la ira y no dudó en calificarlo como "un miserable".

Más allá de las idas y vueltas permanentes y muy mediáticos entre ambos tras aquellos videos escandalosos de él junto a la modelo ya fallecida Natacha Jaitt, "Yani" y "Gambetita" continúan en contacto. Incluso, la emisión de LAM del martes 5 de octubre de 2021 no hizo más que ratificarlo.

Yanina Latorre destrozó a Diego Latorre: "Es un miserable"

En vivo en el programa que conduce Ángel de Brito por El Trece de lunes a viernes, la panelista de 52 años se descargó una vez más. Todo comenzó cuando su colega Cinthia Fernández reveló que coincidió con Yanina en la Autopista Panamericana. "Me di cuenta de que era tu auto porque...", y en ese instante comenzó a reírse. Entonces, Latorre irrumpió y admitió: "Por el espejo roto, Diego me chocó el auto". Entonces, la exesposa de otro exjugador como Matías Defederico asintió: "Vos ves el auto de Yanina y parece de una principiante...".

"Soy la típica rubia que se baja de un auto caro y todo roto. Me choca los autos, le chocó a ´Dieguito´ (el hijo de ambos) y me chocó a mí. Para mí, mira el celular y por eso choca", opinó Yanina entre risas. Además, para cerrar el incómodo momento la "Angelita" detalló qué hizo "Gambeta" con su ex vehículo: "Hace un año vendió el auto, un miserable... En la cuarentena dijo 'no estoy usando el auto, no quiero pagar el seguro, la patente´, y lo vendió. Ahora, a veces necesita el auto y empezó a usar el de ´Dieguito´, el mío, y chocó uno, chocó el otro... Ahora se compró uno nuevo".

Yanina Latorre junto a Diego y a sus dos hijos.

¿Yanina Latorre engañó a Diego?

La panelista fue a Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) el domingo 3 de octubre de 2021 y, ante una pregunta de la conductora Juana Viale acerca de una amenaza que recibió hace siete años por parte de Jorge Rial por una supuesta relación extramatrimonial con un futbolista cuando su marido aún jugaba, lo desmintió: "Dijo que era con un arquero, no recuerdo si (Óscar) Córdoba o (Faryd) Mondragón. Un día, en 2014, me llegó un mensaje privado de Twitter. Eran muy buenos los dos, se ve que me gustan los colombianos... Me dijo ´¿cómo vas a hacer para explicar cuando yo mañana cuente que eras la amante?´ Él se había separado por su mujer, la detestaba, y yo entré en la volteada".

"Hubo una cena a beneficio y me sentaron en la misma mesa con su exmujer, salieron fotos en todas las revistas sentadas en la misma cena y le molestó. Me amenazó con que por esa situación él podía contarlo", profundizó Latorre acerca de Rial. Sin embargo, al ver las caras de sus compañeros en la mesa, fue más allá todavía: "Me encanta que me amenacen, eso me eleva. Yo voy y lo cuento porque no le tengo miedo a nada".