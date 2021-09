Yanina Latorre estalló contra una figura de ShowMatch: "Dejen de chuparle las medias"

Yanina Latorre se cansó de los elogios para una estrella de ShowMatch, por El Trece, y disparó contra ella porque "no es tan brillante".

Yanina Latorre explotó contra una figura de ShowMatch, La Academia (El Trece) porque se cansó de que la elogien permanentemente en las redes sociales y en la prensa de espectáculos por sus buenas performances en el programa de Marcelo Tinelli.

"Dejen de chuparle las medias, loco. Hay días que no es tan brillante", se enojó la panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) en referencia a Julieta Nahir Calvo, ya que según ella el jurado la protege demasiado y la tiene como una de sus preferidas.

Consultada acerca del supuesto favoritismo de los encargados de evaluar a los participantes hacia la actriz, cantante y modelo de 32 años, la exesposa de Diego Latorre continuó en la misma dirección: "Puede ser, la cuidan mucho... Viene cuidadísima, entre algodones. Es un amor, pero está muy cuidada". Sin embargo, luego de estas afirmaciones por parte de la "angelita", por ahora Nahir Calvo prefirió no responder y apostar por el perfil bajo que ha mantenido casi siempre a lo largo de su breve trayectoria artística.

Yanina Latorre y la bronca de Luciana Salazar en ShowMatch

Todo comenzó cuando la integrante de LAM encaró en vivo en el estudio a "Lulipop" para hablar acerca de la emisión del programa de Tinelli del viernes 17 de septiembre de 2021, en la que fue el jurado el que eligió las canciones que debían bailar los concursantes. Así, la expareja de Martín Redrado participó igualmente pese a haber sufrido un accidente en los ensayos previos y, como era de esperar, no le fue muy bien... "Te fuiste re caliente", le dijo Latorre.

Julieta Nahir Calvo brilló en ShowMatch, por El Trece.

Allí fue cuando Salazar apuntó contra Carolina "Pampita" Ardohain, una de las encargadas de evaluar, porque según ella "es inflexible y te dice ´no me importa´". Y agregó, con un fuerte tono de queja: "Pero yo no pedí ese tema, y no le cambian nada". En ese instante, la periodista Karina Iavícoli le consultó si para ella hay algunos competidores que son protegidos por el jurado y "Luli" fue tajante: "A mí no me gusta hacer comparaciones porque son mis compañeros, y no me parece. Pero si uno tiene que ser objetivo, te das cuenta de que algunos están más cuidados y otros no".

En ese momento, entre "Yani" y Iavícoli recordaron que Rocío Marengo había insinuado lo mismo pero que no quiso dar nombres, aunque de acuerdo con ellas se refería a Salazar o a Nahir Calvo. "Y, puede ser...", acotó Latorre.

Por último, la "angelita" le dijo a Salazar que si busca a una sustituta por su lesión se van a levantar demasiadas suspicacias: "Pampita y todos van a decir que pediste un reemplazo porque no te quisiste presentar. Yo me la bancaría yendo", concluyó.