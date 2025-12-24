Yanina Latorre criticó a La Reini.

Sofía "La Reini" Gonet sorprendió a propios ajenos con sus últimas decisiones en redes sociales. En primera medida, la influencer comunicó que iba a "tomarse un descanso" de las mismas, tras lo movilizante que fue para ella la situación de los chats privados con Homero Pettinato. Pero no pasaron ni 24 horas cuando, mediante una historia en su Instagram, advirtió que ya "había sanado".

Esto, desde luego, generó comentarios de todo tipo. Una de las personas que habló al respecto fue Yanina Latorre, que en el programa que conduce en El Observador criticó con dureza las formas en que la joven mediática se está manejando, al igual que su expareja, señalando también el extraño vínculo que estos dos tienen a día de hoy.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre La Reini?

"Qué les pasa a estos pibes, a esta generación de cristal, que tienen que informarnos todo. Como cada paso. ¿Por qué por una pelea con un novio deberías alejarte de Instagram?", expuso la pareja de Diego Latorre, que este último martes 23 de diciembre se despidió de LAM luego de una década como panelista.

Tras ello, opinó: "Lo que noto, es que (las redes sociales) tienen un peso en la vida como si fueran parte de tu familia. Yo todo el día muestro lo que hago en la playa, en mi casa, lo uso para laburar. Pero si tengo un problema no desaparezco de redes o no te lo aviso, por ahí un día no subo algo porque me duele algo".

"La que usó las redes para subir todos los chats, decir barbaridades del tipo y contar todas las barbaridades que decía él, fue ella. Después se subió en tanga en el hotel, vendiendo la tanga de Wanda. Después no aguantan ellos el rebote. Cuando vos hacés todo eso la gente habla. Te putea, no te putea, te defiende o te ataca", añadió.

La Reini y Homero Pettinato se vieron envueltos en un escándalo mediático las últimas semanas.

"Él también, con descargos recién levantado. Después fue a Olga, hizo humor, no hizo humor. Se fue de un programa. Después ella hizo otro descargo, después cortaron. Ella me llegó a contar a mí que ellos en realidad tienen un humor raro, que de repente hablan, que ahora se bloquearon denuevo, que se ríen de los memes que generan pero ahora se tienen que alejar de las redes", prosiguió notablemente indignada.

"¿No pueden vivir y no mandarse una cagada en redes? Yo uso un montón las redes, pero cuando me pasa algo groso no lo transmito en redes. Me pasa de todo, pero no lo cuento. ¿Por qué no lo pueden filtrar?", concluyó.