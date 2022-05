Wanda Nara y La China Suárez están enfrentadas por otro hombre: "La está tiroteando"

Revelan un nuevo escándalo entre Wanda Nara y "La China" Suárez: una posible venganza en camino.

Wanda Nara y “La China” Suárez estarían enfrentadas por un nuevo hombre: el español Armando Mena Navareño, quien salió con “La China” recientemente. Según estas versiones, el joven se comunicó con Wanda a través de las redes sociales e intentó seducirla. Quienes siguieron el Wandagate desde el día uno, especulan que la empresaria podría tomar venganza contra la actriz por haberse involucrado con su esposo, Mauro Icardi.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que se separaron debido a que “La China” le había vuelto a escribir a Icardi. Por esta razón, se cree que Armando le habló a Wanda para vengarse. “Estamos hablando del que arma la moto… Armando Mena Navareño, el español que salió con ‘La China’. Le pregunté de esto a Wanda, pero me contesta, desaparece, me clava visto, vuelve… Tremendo, pero básicamente tengo un textual de un amigo que dice ‘Armando la está tiroteando a Wanda’”, contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Hasta ahora, Wanda no dijo absolutamente nada el respecto. “Yo creo que es una venganza de él para ‘La China’”, opinó la panelista “Luli” Fernández, y destacó que además de haberse comunicado con Icardi, se dice que la actriz también coqueteó con Diego Boneta, el actor de la serie de Luis Miguel, mientras estaba en una relación con Armando.

“Debe estar enojado. Entrelazan destinos otra vez a través de un sujeto, pero ahora es la empresaria la que recibe el tiroteo de alguien que estuvo ligado sentimentalmente a Eugenia”, recalcó. Por último, la panelista destacó que Armando le envió estos mensajes a Wanda a través de una cuenta falsa “que él tiene para conquistar y mandar mensajitos” y “para espiar”.

Los mensajes que Armando Mena Navareño le habría mandado a Wanda Nara

“Fue a la vista de todos y nadie se dio cuenta. Lo que me cuentan es que el español se habría hecho una cuenta de Instagram para observar todo lo que hacía Wanda durante este tiempo”, reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. Además, remarcó que “no fue cualquier mensaje”, sino que le envió un corazón. “Esto es de ciencia ficción, a ningún guionista se le hubiese ocurrido semejante culebrón. Podemos decir que la locura es total”, concluyó el conductor.

La extraña declaración de La China Suárez sobre su situación sentimental

Aunque “La China” decidió no hablar al respecto, recientemente habló sobre su situación sentimental en una entrevista para La Nación. A lo largo de la charla, contó que está en un momento de su vida muy “particular”, en el que se está descubriendo a sí misma, tanto en lo personal como en lo profesional. “Además, es un tiempo de replanteo de la carrera, hacia dónde quiero ir, qué personajes quiero hacer… Por supuesto que también hablo de amor, no lo puedo evitar. Soy muy enamoradiza y sufrimos, sufrimos por sufrir. El amor no tiene que doler”, confesó. Esto último despertó varias especulaciones y sus fanáticos creen que su relación con Armando definitivamente llegó a su fin.