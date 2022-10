Wanda Nara y L-Gante planean una escapada romántica: "Se van a encontrar en París"

Revelan que Wanda Nara y L-Gante están más unidos que nunca y que pasarán unos días de romance en París.

Wanda Nara y L-Gante estarían planeando unas románticas vacaciones en París, la ciudad conocida como "la ciudad del amor". Además, se rumoreó que muy pronto la empresaria también confirmará su relación, ya que hasta ahora solamente L-Gante la oficializó.

Según trascendió, la mediática ya terminó sus compromisos laborales en Argentina y volverá a instalarse en Turquía, país en el que está viviendo Mauro Icardi con sus hijos. En medio de ese viaje, aprovechará para hacer una parada en Francia y pasar unos días junto al creador de la cumbia 420.

"Tengo información exclusiva. La semana que viene Wanda está volviendo a Turquía. L-Gante y Wanda Nara se van a encontrar en París, en la ciudad del amor. Eso es lo que me cuentan. Probablemente esperen a blanquear a que la situación con Tamara esté del todo resuelta", contó Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Me dicen también que la relación entre Wanda y L-Gante marcha más que viento en popa y en cualquier momento llegaría la confirmación conjunta", sumó la panelista. Además, destacó que Icardi y la mediática "están definitivamente separados" y que "ya se iniciaron todos los trámites de divorcio en Italia". Por último, Fernández detalló que "desde el entorno de L-Gante dicen que la relación le está haciendo muy bien, que nunca lo vieron así, que está mucho más tranquilo y que dejó de fumar marihuana".

La letra de la canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara

Wanda Nara había publicado una historia de Instagram insinuando que L-Gante le había escrito una canción. Resulta que un seguidor le preguntó qué fue lo más lindo que habían hecho por ella durante el último tiempo, a lo que la empresaria respondió: "Una canción, la más linda de todas las que tiene. Pero creo que nunca se animará a sacarla".

Inmediatamente, su público se dio cuenta de que se trataba de Elián Valenzuela. Días después, el cantante de cumbia confirmó su romance en la mesa de Mirtha Legrand y al poco tiempo estrenó la canción que le dedicó a Wanda en uno de sus shows. Entre todas las frases, las más sugerentes dicen: "Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé", "Supuestamente una amiga", "Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala", "Te lo hago sin palabras", y "Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer".