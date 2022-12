Wanda Nara tomó una rotunda decisión que afecta a Icardi: "Se va a hacer"

Wanda Nara habría tomado una importante decisión que afecta directamente a Mauro Icardi.

Ángel de Brito reveló la contundente decisión que habría tomado Wanda Nara en los últimos días y que afecta directamente a Mauro Icardi. "Que se arregle con todos sus temas", contó el periodista sobre la importante determinación de la empresaria.

Pese a los intentos de Mauro Icardi de reconciliarse con Wanda Nara y las constantes provocaciones del futbolista, la empresaria confirmó en los últimos días que los intentos por recuperar su relación no habían dado sus frutos. Y con eso en mente, Wanda habría tomado una fuerte determinación, según reveló Ángel de Brito.

Sobre el final de la emisión del jueves de LAM, el conductor dejó caer una inesperada bomba al contar que el apuro que tenía la empresaria por regresar a la Argentina era por el contrato que tiene firmado con Telefe. "No es proyecto, no es suposición, es un hecho. Se va a hacer", explicó De Brito sobre el reality que protagonizará Wanda Nara en la pantalla de la señal de ViacomCBS.

Inclusive contó que la empresaria tendrá una reunión en Telefe para avanzar en su nuevo programa. "Va a ser un reality sobre su vida, donde va a contar absolutamente todo lo que todavía no contó", detalló el periodista ante la consulta de las angelitas, por lo más explosivo fue cuando De Brito contó que Wanda Nara había tomado una importante decisión respecto a su futuro y el de su familia.

En ese sentido, el conductor explicó que la empresaria decidió instalarse en Argentina junto con sus hijos (Valentino, Benedicto y Constantino, de su relación con Maxi López, e Isabella y Francesca, de su matrimonio con Icardi), cansada de la polémica que siempre la rodea con el futbolista. "Está todo tan mal que quiere dejar Estambul y venir para acá con los chicos, y un besito para Mauro y que se arregle con todos sus temas", agregó Ángel de Brito respecto a su explosiva información.

La razón por la que Wanda Nara no llegó a tiempo a Argentina

Wanda Nara tenía pactada una sesión fotográfica con una reconocida marca de lencería en Argentina, pero apenas un día antes, avisó que no iba a llegar a tiempo porque no encontraba su pasaporte. Más tarde, se supo que Icardi se lo habría escondido como un intento por retenerla. "La marca ya tenía todo contratado: fotógrafo, estudio, peinador, camarín... 24 horas antes, Wanda avisó que no podía asistir porque había perdido el pasaporte", contó "Pampito".

Y explicó que lo que se sospecha es que Mauro "le habría escondido el pasaporte para que no pueda viajar a Buenos Aires". Icardi no solo negó estas versiones, sino que además le mandó un furioso mensaje a "Pampito" por haber difundido esa información: "Hola, dejá de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre, porque no tenés ni idea. Si te pasan data te la pasan mal. El motivo del no viaje de Wanda es otro, tampoco lo tengo que hacer público".