¿Vuelve a Telefe? La impensada foto de Jey Mammón con el staff de La Peña de Morfi

El humorista estuvo presente en la ceremonia de los Martín Fierro. La foto que podría indicar el regreso de Jey Mammón a Telefe.

Jey Mammón asistió a la gala de los Martín Fierro 2023 y compartió una foto en sus redes sociales que dio a entender que podría volver a Telefe. El humorista y conductor de televisión se mostró con sus históricos compañeros de La Peña de Morfi en una de sus historias de Instagram y comenzaron las especulaciones sobre su regreso al programa.

El músico denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto acudió a la ceremonia cuando ya estaba empezada y de esa manera no estuvo en la alfombra roja, momento esperado por muchas personas que no pudo concretarse. Al mismo tiempo, en las redes sociales hay varias publicaciones con fotos y videos que evidencian que la gente de la mesa de La Peña de Morfi se habría levantado tras la llegada de Jey Mammón.

A pesar de esa realidad, el conductor de ciclos como Los Mammones y Estelita en Casa subió una foto junto a Jésica Cirio y Rodrigo Cascón a una de sus historias de Instagram y los etiquetó. En la imagen se pudo ver a las tres figuras sonrientes y pasando un buen momento, aunque luego Cirio no reposteó la historia de su compañero en su perfil.

Mientras que se viralizaron videos que mostraron a Mammón charlando cálidamente con figuras de la televisión como Susana Giménez, Paola Krum, Beto Casella, Edith Hermida y Alfa de Gran Hermano, las redes sociales también están repletas de fotos del conductor sentado solo en la mesa de La Peña de Morfi.

La revelación de Jey Mammón sobre el traje que se puso en los Martín Fierro

"Esto no me lo preguntó nadie. Tengo el traje que iba a usar en el casamiento de Lizy Tagliani, que no fui", contó Mammón en diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Y cerró: "Pobre Lizy, que se hablaba de todo lo que me estaba pasando esa noche. No sé si la recuerdan".