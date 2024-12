Cuánto dinero ganan los participantes de Gran Hermano 2025: cómo son los sueldos por semana

La cifra de medio millón de pesos semanales posiciona a Gran Hermano 2025 como una de las ediciones más lucrativas del reality.

El regreso de Gran Hermano 2025 promete ser el fenómeno televisivo del año. Con su estreno el 2 de diciembre, el reality ya captó la atención de millones de personas en todo el país. Más de 150.000 personas se postularon para participar, pero solo 22 lograron obtener un lugar en la casa más famosa. Sin embargo, una de las mayores curiosidades de los espectadores gira en torno a una pregunta: ¿cuánto dinero ganan los participantes cada semana?

¿Cuál es el sueldo semanal de los participantes de Gran Hermano 2025?

De acuerdo con información revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa digital “Mitre Live”, los integrantes de Gran Hermano 2025 recibirán un sueldo semanal estimado en medio millón de pesos. Este ingreso representa un cambio significativo respecto a ediciones anteriores, en las que los montos eran considerablemente más bajos. La mejora en las remuneraciones responde al mayor presupuesto asignado para esta temporada, que promete ser más tecnológica y mejor producida.

“Esto significa que una persona que permanece un mes en la casa acumulará unos dos millones de pesos”, comentó Etchegoyen, destacando que los tiempos actuales convierten esta cifra en un incentivo atractivo para los concursantes.

¿Qué sucede si un participante permanece más tiempo en el reality?

La duración promedio de las temporadas anteriores de Gran Hermano ha sido de aproximadamente seis meses, y la edición 2025 no sería la excepción. Según las cifras estimadas, un participante que no llegue a la final pero permanezca toda la temporada en la casa podría ganar hasta 13 millones de pesos. Este monto no incluye los premios adicionales que los finalistas suelen recibir ni los beneficios derivados de la exposición mediática.

Con 22 participantes listos para darlo todo, el interés del público no hace más que crecer

En ese sentido, ser parte de este programa no solo representa una experiencia única, sino también una oportunidad económica importante. Los participantes, además de los sueldos semanales, tienen la posibilidad de generar contratos publicitarios y colaboraciones tras salir de la casa, dependiendo de la popularidad que logren durante su estadía.

Una temporada marcada por los avances tecnológicos

Gran Hermano 2025 no solo llama la atención por los sueldos de sus participantes. Esta edición fue diseñada para ofrecer una experiencia más inmersiva tanto para los habitantes de la casa como para los espectadores. Con un mayor presupuesto destinado a la producción, se espera que las pruebas y desafíos sean más innovadores, usando tecnología de última generación.

Además, el interés masivo por ser parte del programa -evidenciado por las más de 150.000 postulaciones- demuestra que Gran Hermano sigue siendo un fenómeno cultural. La combinación de una producción de alta calidad, sumada a la retribución económica que reciben los participantes, eleva aún más las expectativas de esta edición.