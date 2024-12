La revista estadounidense The New Yorker publicó un perfil del presidente Javier Milei, quien lo celebró y compartió en sus redes sociales con su ya clásica irónica consigna "fenómeno barrial". Sin embargo, el artículo escrito por el periodista que lo entrevistó, Jon Lee Anderson, tiene muy duras críticas al líder libertario, en la que no sólo lo compara con "el personaje psicótico Alex" de la película La Naranja Mecánica sino que lo califica como alguien que "ni una sola vez expresó simpatía por los jubilados, ni siquiera los reconoció como personas".

En medio de que el Gobierno nacional anunciara restringir los medicamentos gratuitos a los jubilados sólo para aquellos que ganan menos de $388.500, el periodista Lee Anderson retrató la postura que tiene Milei con las personas de tercera edad. “El proyecto de ley que aprobó el Congreso y que terminamos vetando implicaba que costaría entre 1,2 y 1,8 por ciento del producto interno bruto a perpetuidad", le argumentaba Milei el veto al aumento jubilatorio durante el reportaje, a lo que el periodista comentó a modo de apostilla: "Milei ni una sola vez expresó simpatía por los jubilados, ni siquiera los reconoció como personas".

En sus más de 50 mil caracteres que escribió luego de realizar dos viajes al país para realizar más de 30 entrevistas, Lee Anderson relata cómo fue la llegada de Milei al poder y realiza un análisis del contexto actual del país, al que grafica como atravesando un ajuste en el "costo de vida para los jubilados, la financiación de la educación y los suministros para los comedores populares en los barrios pobres".

“El desafío para Milei es encontrar un puente para convertir el capital especulativo en capital de largo plazo. Lamentablemente, la mayoría de las veces que este proceso ha ocurrido en Argentina, ha terminado mal”, afirma en el artículo el economista de la consultora EcoGO, Sebastián Menescaldi. Pero Anderson no sólo retrató la visión de analistas sobre la coyuntura actual sino también conversó con quienes lo conocieron de cerca al líder de La Libertad Avanza (LLA). “Milei tiene una especie de síndrome de Asperger”, indicó Mariano Fernández, un economista que trabajó con él en el 2005. Otro académico de "alto nivel", que asegura haber estudiado sus artículos, afirma que Milei "como economista es mediocre".

Además de señalar que a casi un año de gobierno de Milei su "estabilidad emocional es un tema de especulación nacional" y que "la mayoría" de los entrevistados lo tildó de "desequilibrado", el periodista también se refirió a sus relaciones amorosas. "Desde que se convirtió en una figura pública, ha salido con una serie de actrices y personalidades del mundo del espectáculo, 'vedettes', en el argot argentino", indica Lee Anderson y menciona tanto a su ex Fátima Flórez como su actual Amalia 'Yuyito' González.

Sin embargo, también hace mención a "los rumores escabrosos y persistentes" en torno al vínculo con su hermana Karina. "Quienes conocen bien a Milei dicen que su relación más duradera es con su hermana, Karina; a ella le dedicó su libro 'El camino del libertario', así como a sus perros", planteó Lee Anderson.