Colmenero explotó al aire contra la producción del programa de Ventura.

Un tenso momento se vivió este último sábado en Secretos Verdaderos, el programa que Luis Ventura conduce en América TV. Uno que terminó con la invitada marchándose del estudio, alegando que la producción "la trajo engañada" al revolver en un pasado que no desea traer de regreso. Así, la situación terminó con el presentador pidiendo urgentemente un corte.

La invitada en cuestión fue Viviana Colmenero, ganadora de Gran Hermano 2003, de quien a modo de presentación pasaron imágenes sobre su vida. Entre el material, estaba el casting realizado por ella para entrar a "la casa más famosa del país", incluyendo el extracto en el cual hace alusión a que tuvo que dedicarse a la prostitución en un momento de desesperación.

El fuerte enojo de Colmenero contra la producción de Secretos Verdaderos

Cuando concluyó el clip, Colmenero se mostró sumamente enojada: "Cuando me invitaron hace unos días, acepté inmediatamente porque los aprecio pero le dije a Alicia Pedrelli, la productora, que eviten tratar el tema de un pasado que ya superé hace muchísimos años". "Explícitamente pedí que eviten nombrar la palabra prostitución, trabajadora sexual o algo referido a mi pasado. Y lo primero que veo es el casting, que ni yo lo tengo porque fue privado", arguyó.

Viviana Colmenero, ganadora de Gran Hermano 2003

Respecto a la gravedad del asunto, explicó: "Tengo 53 años y un trabajo terapéutico hecho desde hace muchísimos años, y me parece que ustedes, con este casting, me están cosificando y estigmatizando nuevamente. Me tendrían que haber pedido permiso para poner el video al aire porque es sensacionalismo y no estoy de acuerdo con eso. Tuve que trabajar muchos años para superarme a mi misma y dejar atrás el estigma".

Fue allí cuando Ventura intervino: "Si esto te genera esta consecuencia, yo te pido disculpas". La mediática, en tanto, prosiguió: "La gente sabe cuáles fueron los hechos de mi vida a partir de Gran Hermano y me respetan por eso. Entonces, hay gente que va a ver este casting y va a empezar a decir cosas que no tengo ganas de escuchar ahora. El prejuicio sigue existiendo sobre las chicas que ejercen la prostitución".

Tras esto, Cora Debarbieri aportó: "Está bueno que cuentes esto que sufrís habitualmente". Sin embargo, esto terminó por colmar la paciencia de la campeona de GH. "Esta bueno que lo cuente, nada. No tengo por qué contar nada", vociferó. "Me trajeron engañada acá. Me voy a levantar y me voy a ir", amenazó.

"Este es el problema que tuve siempre con los medios. Ustedes no me respetaron jamás, siempre me quisieron tener con el título en la frente. Yo soy la única persona decente en el ámbito del espectáculo, porque el medio es una real mierda. Jamás me respetaron y me están perjudicando, ¿esto es lo que estaban buscando?", concluyó. En medio de tamaño escándalo, Ventura habló a cámara y reiteró sucesivamente: "Vamos a un corte. Cortame y listo".