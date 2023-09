Viviana Canosa dijo lo que nadie esperaba de su vida amorosa: "Me encanta"

La periodista abrió su corazón y sorprendió con sus declaraciones. Viviana Canosa contó detalles de su vida privada y amorosa.

Viviana Canosa es una periodista y locutora nacional que comenzó su carrera en los años '90, pero su ascenso a la fama se dio cuando se tiñó de colorada y creó su propio personaje en ciclos de espectáculos como Los Profesionales de Siempre, a principios de los 2000. La comunicadora cambió su perfil en la última década: hoy en día está abocada al periodismo político y de esa manera su vida privada quedó menos expuesta ante las cámaras. A pesar de esa realidad, Canosa habló sobre su presente amoroso y sorprendió con sus dichos.

La madre de Martina Borensztein dialogó con su colega Tatiana Schapiro en Infobae sobre su momento laboral y personal, y reveló sucesos desconocidos de su vida. Viviana se refirió de lleno a su vida sentimental después de haberse divorciado del padre de su hija hace cuatro años.

"El amor en general súper bien, pero no me enamoro. Bajé un poco la persiana con eso, ¿sabés? No apareció ninguno. Los que aparecen no me generan empezar una relación. Descubrí la soledad como algo grandioso. Me encanta estar sola en el sentido de no estar en pareja", comentó Canosa sobre cuán plantada está en su vida, alejada de las relaciones de amor romántico. Y cerró: "Siento que no tengo tiempo y que no tengo ganas. Porque yo soy de otro palo. Tengo otros valores, otras convicciones. Ahora es todo muy moderno y yo no soy tan moderna para mis relaciones. Soy cero touch and go. Soy muy leal. Soy cero pareja abierta".

El costado desconocido de Viviana Canosa

La periodista sorprendió al revelar para dónde creía que iría su camino profesional cuando era adolescente, rumbo muy alejado del periodismo. "Mi primer trabajo fue como recepcionista de Christian Dior. Toda mi vida estudié pintura y dibujo, soy una gran dibujante, mi especialidad son los caballos. Mi futuro era Bellas Artes, pero en tercer año del secundario estudié con Paco Jamandreu, diseñador de Evita, y dibujábamos vestidos. Entré a Dior a trabajar como recepcionista sabiendo que al año podía empezar a pintar", reveló la presentadora de ciclos como Viviana con Vos y Más Viviana.

"Pinté corbatas que llegaron a París. Decido hacer comunicación cuando lo mío era la pintura porque Tete Coustarot venía de viaje un día de mucha tormenta y no llegaba a presentar en el Sheraton un desfile, y lo hago yo. Y a partir de ese día tuve que ver si era Comunicación o si era seguir con el dibujo y la pintura. Me decidí por esto, pero siempre en mí está esa dibujante", continuó su descargo la comunicadora. Canosa aseguró que tiene muchos cuadros pintados por ella en su casa y cerró: "En algún momento voy a ver si puedo mezclar mis pasiones: la pintura, el dibujo, la comunicación. Ponerme más creativa con eso".