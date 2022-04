Viviana Canosa atacó a Cande Tinelli por sus fotos en Only Fans

Estalló el conservadurismo de Viviana Canosa, luego de que Candelaria Tinelli anunciase que se une a Only Fans, la popular aplicación de venta de fotografías eróticas.

Viviana Canosa desató su furia conservadora contra Candelaria Tinelli, la hija del popular conductor Marcelo Tinelli, luego de enterarse que la joven se abrió una cuenta de Only Fans, conocida aplicación de compra y venta de fotografías y contenido erótico. "Por 15 dólares te muestra el ojete", estalló la conductora macrista.

"Poneme estas fotos de Candelaria Tinelli, de Cande Tinelli, la hija de Marcelo. Vos decís 'che, yo la verdad que tengo una vida de mierda, no tengo un mango, no tuve educación viví para el orto. No tuve la suerte decís que tuvo la hija de Tinelli'. Vos creés que Cande Tinelli lo tiene todo y lo tuvo todo. Cuando estaba Macri gobernando, Cande Tinelli lloraba por los medios de comunicación y las redes sociales... 'Ah, pero Macri, tengo que volver a vivir con mi papá porque no me alcanza la plata', comenzó Canosa en su editorial de Viviana con Vos (A24), con las instantáneas eróticas de la joven en pantalla grande.

Muy picante, la conductora macrista no tardó en hacer alusión al Only Fans de Candelaria con una fulminante reflexión: "Ahora, con Alberto, no dice nada. Y no sólo que no dice nada. Por 15 dólares te muestra el ojete en una aplicación. Todo mal con el patriarcado hasta que aparece la tarasca y se cosifican sin ningún problema. Y ahí el patriarcado... ah pero tarasca".

Acto seguido, procedió a sumar a su editorial a Florencia Peña y Silvina Luna, quienes también tienen cuentas privadas de venta de fotos y videos eróticos. "A mí que un capocómico no me diga que estoy buena y que un tipo no me corra la silla en un restaurante o no me abra las puertas del auto! Ah.. pero tarasca. Billetera mata galán, y dólar mata cosificación. Está buena: dolar mata cosificación".

Cande Tinelli vende contenido erótico en OnlyFans: cuántos dólares cobra

Según lo que trascendió, la hija de Tinelli cobrará un mínimo de 15 dólares por cada usuario que desee ver su contenido. “Es un hecho, tengo OnlyFans. Bienvenida yo”, anunció Candelaria a través de sus redes sociales. Cabe destacar que al tratarse de figuras públicas sus ganancias son superiores a las de cualquier otra mujer no famosa de la plataforma.

A través de una suscripción mensual en dólares, cualquier miembro adherido al servicio puede ver las fotos y videos de la persona a la que desee suscribirse. La principal razón por la que varias estrellas del medio encuentran en esto una fuente de trabajo es porque la paga es en moneda extranjera y sin intermediarios.