Viviana Canosa apretó a los médicos en vivo con total impunidad: "¿No estarán matando más personas de las que mueren?"

Desesperada por un punto de rating, la conductora de A24 se embarcó en un discurso tan incoherente como peligroso y hasta lanzó amenazas a los médicos que combaten el Covid-19.

Viviana Canosa rompió todos los límites. A sus habituales opiniones contrarias al gobierno y las políticas sanitarias, esta vez atacó a los médicos y lanzó una serie de teorías tan disparatadas como peligrosas, sin ningún tipo de prueba o argumento que sustente sus dichos. En primer lugar, la conductora deslizó que no le inyectan la vacuna a las personas y, más tarde, apretó a los médicos al acusarlos de generar más muertes de las que se producen por Covid-19. "Mucha gente va a tener que pagar por el daño que hizo", amenazó.

Viviana Canosa deslizó que no inyectan la vacuna

Tras el habitual comentario editorial que hace en todos los programas, la conductora contó que un amigo de ella, al que llamó "Dani", fue a vacunarse a la Facultada de Medicina. "Se va a dar la inyección y cuando llega la enfermera le pregunta 'dónde está la vacuna', ni siquiera tenía la tapita de la jeringa", explicó.

"'Si no me mostrás -supuestamente el frasquito de la vacuna- no me la doy'", contó Canosa que le dijo su amigo Dani a la enfermera. Cualquiera que se haya dado la vacuna contra el coronavirus sabe que las dosis están en heladeras térmicas, las tienen a mano quienes dan la inyección y en ningún caso se hace de otra manera.

Luego, Canosa contó que su amigo sostuvo que a otras personas en la Facultad de Medicina les sucedió lo mismo, es decir, que lleguen enfermeras con las dosis ya en la jeringas, que tampoco fueron abiertas de las personas como sucede en todos los casos. "La gente que estaba en la Facultad de Medicina se dio una vacuna, que andá a saber si era una vacuna... algodón y te pincho. Lo que está pasando acá es una locura, las muertes y el covid son una locura", puntualizó la conductora.

Amenaza a los médicos

Cuando concluyó con el relato de su amigo, Viviana Canosa continuó con su ataque a los médicos y advirtió a su público: "Cuando llevas un familiar a internarse, preguntá, averiguá, chequeá. Lo primero que hacen es pedirte el teléfono y vaya a terapia. Ustedes no saben los casos que yo conozco...".

En medio de su discurso, a la conductora le soplaron las mediciones de rating y destacó que se imponía por sobre los demás canales, dejando en claro lo que persigue cuando manifiesta estos discursos peligrosos: "Me dicen que estoy liderando la franja, ¿saben por qué? No es por mi, sino porque lo que digo es cierto. No es estamos liderando por lo que dice Viviana, sino porque estamos diciendo la verdad. Y no es mi verdad, es la verdad".

"Hay un montón de médicos que firman autopsias, hay gente sana que llega con fiebre, como sucede a esta altura del año, ¿y ya es Covid? ¿Todo lo sospechoso es Covid, como dijo Vizzotti?", prosiguió Canosa, y añadió una pregunta incoherente: "¿No estarán matando más gente de la que se está muriendo?".

"Los médicos tienen que sanarnos, curarnos, no llenarnos de miedo. Pero ojo, cuando esto termine, mucha gente va a tener que pagar por el daño que están haciendo", concluyó.