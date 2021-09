Virginia Gallardo se metió en la polémica entre Rocío Marengo y Eduardo Fort: "Me decía gato"

Virginia Gallardo reapareció en las redes sociales para dejarle un mensaje confuso a Rocío Marengo por su explosión contra Eduardo Fort en ShowMatch.

Virginia Gallardo reapareció en las redes sociales para enviarle un mensaje a su "enemiga" Rocío Marengo luego de que esta última explotara contra su pareja Eduardo Fort en ShowMatch, La Academia (El Trece). Para sorpresa de muchos, la exnovia de Ricardo Fort, hermano de "Edu", respaldó a la modelo de 41 años a través de su cuenta oficial de Twitter, pero sin olvidar viejos trapitos que sacó al sol.

"¿Saben cual es la diferencia? Mientras ella me decía ´gato´, me amenazaba con mostrar resúmenes, se hacía la cocorita gastando su dinero y respondiéndome ´la que puede puede´… ¿Yo qué le dije? ´¡Salí de ahí!´. Sororidad, mujeres, y a no escupir para arriba", comenzó junto al emoji de un corazón en la red social del pajarito celeste.

Sin embargo, lejos de terminar con la cuestión allí mientras miraba el programa conducido por Marcelo Tinelli en el que participa Marengo, "Virchu" pareció dejar atrás las diferencias históricas entre ambas y continuó: "Te abrazo, @marengorocio".

Por último, le deseó lo mejor al hermano de su exnovio Ricardo Fort, el mediático empresario chocolatero fallecido el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años: "¡Ah! Y me olvidaba… Al final me di cuenta de que apoyamos la misma causa… Cumplirle el sueño de ser famoso a @EAFort‼️ De nada, ´Eduuuuuu´... Vamos, todos conmigo: Eduardo Fort, Eduardo Fort, Eduardo Fort. RT", exclamó para recordar así el famoso video en el que una fanática del "Comandante" gritaba "Mar del Plata lo merecía. ¡Basta de mediocres! ¡Ricardo Fort, Ricardo Fort, Ricardo Fort!".

Qué pasó entre Rocío Marengo y Eduardo Fort

Luego de su participación en el baile en ShowMatch, la actriz, vedette y bailarina estalló contra su novio y le dio un ultimátum: “Capaz no entienden. Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de venir a acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”.

"Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da, vergüenza? Me mintió: me dijo que hasta que no tuviera la vacuna no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir”, continuó enfurecida y en pleno llano contra su pareja actual.

Mientras miraba a Tinelli, Marengo sentenció: “Eduardo Fort, hacete cargo de que tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá de todo. No hago más que remar en mi vida, sola. Su familia me ama, me gané el cariño de sus hijos, y vos sabés lo que es una familia ensamblada. Pero él, como hombre, se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bolas pesadas. No lo merezco”.

Eduardo Fort vs. Virginia Gallardo

Algunas semanas atrás, cuando Marengo liquidó a Gallardo por haber rechazado ser parte de la serie sobre la vida de Ricardo Fort llamada El Comandante que se estrenará en breve por Amazon, el hermano del chocolatero había fustigado a la correntina vía Twitter cuando insinuó que a "Virchu" la habían contratado para aparentar ser la novia de Ricardo cuando él irrumpió en la televisión, un rumor que siempre circuló en el ambiente de la farándula argentina: "Virginia Gallardo, la diferencia es que Rocío es mi pareja, no mi empleada".

El explosivo tuit de Eduardo Fort contra Virginia Gallardo por Rocío Marengo.

No obstante, ella no se quedó atrás y le contestó duramente en Intrusos (América TV), donde es panelista: "Él me dice a mí empleada, yo le recuerdo ´empleada en vida y no hermano ausente´, ahora que no está. Yo creo que la respuesta a esto tendría que ser recordar lo que Ricardo decía de su hermano cuando estaba y lo que decía de mi. La ´interesada empleada´ dijo que no a este negocio, pero el ´hermano ausente´ es el primero que está dando su testimonio".

"Lo único que se hizo fue recordar cómo inició la carrera su novia Rocío Marengo. Hablá ahora todo lo que tenés que hablar, Rocío, antes que te pongan un bozal legal", amplió. Y cerró de manera contundente contra él: "¿Qué pasa, querías ser Ricardo? Ahora entiendo todo... No le tenia bronca, le tenia celos. Hasta una novia famosa se busca".