Ricardo Fort: cuándo estrena Virginia Gallardo su programa especial

Día, fecha y hora del programa especial de Virginia Gallardo sobre Ricardo Fort, su expareja, en América TV. Cuándo se podrá verlo.

Virginia Gallardo se bajó de la serie de Amazon sobre Ricardo Fort y ahora conducirá un programa especial de televisión en América TV acerca de la vida de su expareja. Llamado "A mi manera", el ciclo se emitirá por primera vez el domingo 5 de septiembre de 2021 a partir de las 23.

De hecho, la misma vedette y bailarina de 33 años anunció el debut en su cuenta oficial de Instagram (@virchugallardo). Lo publicó en su perfil con un breve video y el mensaje acompañado por el emoji de un corazón: "Es tiempo de abrazar la diversidad. Derribar cualquier tipo de prejuicio y concientizar a la sociedad de que es conveniente erradicar las etiquetas… En nombre del amor‼️ Este domingo 23 horas por @americatv".

Si bien apenas se tratará de la emisión inicial, todavía no se comunicó desde América ni desde la propia voz de Virginia Gallardo cuándo continuará este material al aire, aunque se estima que seguirá algunos domingos más a las 23.

Por qué Virginia Gallardo se bajó de la serie sobre Ricardo Fort

Ella no quiso estar en la producción llamada "El Comandante" que se emitirá por Amazon Prime Video y que fue ideada por Felipe y "Martita", los hijos del famoso empresario chocolatero fallecido a los 45 años, y explicó los motivos de su decisión en Intrusos (América TV), el programa en el que es panelista.

Allí, aseguró que su negativa no tiene que ver con la plata, sino con sus ganas de no exponer "más de lo que ya se ha expuesto estos años". Además, desmintió haber pedido dinero a cambio de su testimonio y prefirió alejar la polémica de los hijos de su expareja porque "los chicos no tienen nada que ver".

Ricardo Fort y Virginia Gallardo, juntos cuando eran pareja.

"Esto no es personal. Esta persona no lo conoció a Ricardo, no deja de ser un negocio para esa persona”, opinó Virginia Gallardo sobre Eddie Fitte, el productor que estará a cargo del documental que mostrará parte de la vida del mediático artista, que se estrenará en 2021 aunque no aún tiene una fecha oficial.

Con respecto a su relación con Fort, la correntina recordó: “Sé lo que vivimos. A Ricardo lo quería y lo conocí en un momento de mi vida que me hizo bien. Para mí era una familia, yo estaba sola en Buenos Aires”.

Virginia Gallardo lloró en vivo por las críticas por bajarse de la serie sobre Fort

También en Intrusos, la modelo, Licenciada en Economía y actriz disparó: “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y es un producto aparte. Terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo. Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro... Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”.

“Estoy enojadísima, no me vengan a extorsionar porque no me gusta. No les voy a hablar a los chicos sino al entorno que está alrededor, que son los adultos que les hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre. Ni al velorio de Ricardo fui, a mí me genera angustia, yo no esperé ese final más allá de estar separados. Le di las explicaciones a ´Martita´ y quizás no le bastó, pero la entiendo”, sentenció.