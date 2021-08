Silvina Escudero reveló el regalo que le hizo Ricardo Fort antes de morir

Un tiempo antes de morir, Ricardo Fort fue al cumpleaños de Silvina Escudero y le dejó un presente muy especial.

Silvina Escudero conversó sobre Ricardo Fort con el periodista Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM). Allí, la bailarina dio a conocer detalles de su relación con el empresario y de la último día que se vieron personalmente, poco antes de su fallecimiento. Para un cumpleaños de ella, el mediático le hizo un regalo que, hasta ahora, nunca había sido revelado.

Escudero remarcó lo inestable que era su vínculo. “Estábamos todos omnubilados con su show y después vinieron todas las cosas hermosas y las no hermosas”, comenzó. Entonces, Ángel De Brito la interrumpió: “Primero se enamoró de vos, después se obsesionó con vos y después te destruía, porque él pasaba por todos los estados con todos, no es que era con vos”, acotó.

“Creo que era así con todos”, le respondió Silvina, y comenzó a relatar una anécdota en particular. En uno de los cumpleaños de ella, Fort fue a verla y le dejó un obsequio especial. “Tengo historias con Ricardo súper hermosas, de diálogos respetuosos y divinos. La última vez que lo vi, por ejemplo, fue en un cumpleaños mío el año en que falleció. Lo había invitado a mi cumpleaños, que yo hago siempre esas mega fiestas, y él no quiso bajar y me mandó un mensaje: ‘Te espero en el auto’”, continuó.

“Salí a la esquina del boliche en donde yo estaba festejando y estaba en ese mega auto que el techo tenía estrellitas”, recordó Escudero. “Y me había comprado un regalo que era un candado con una llave de plata. Un colgante divino. Y me dijo: ‘Para cuando encuentres al amor de tu vida’. Y esa fue la última vez que lo vi”. Una vez que terminó de relatarlo, el periodista le preguntó a quién le regaló ese candado. “No, nada, para mis perros”, bromeó ella.

Qué pasó entre Silvina Escudero y Ricardo Fort

Ricardo Fort fue uno de los personajes más icónicos de la farándula y, hasta el día de hoy, hay muchas cosas sobre su vida personal que no se saben del todo. Con respecto a su vida sentimental, hay varios rumores que aseguran que Fort les pagaba a mujeres famosas para que finjan salir con él, para no tener que dar explicaciones sobre su homosexualidad.

Sin embargo, en 2017 Silvina hizo público que Ricardo le había ofrecido dinero a cambio de ser su novia realmente. “Él en ese momento no decía que era gay y me quería seducir de verdad. Con Ricardo terminé con una muy buena amistad”, expuso. “Él era un niño-adulto. Él no tenía malas intenciones, no sabía cómo manejarse”, comentó. “Por ese entonces, aunque todos lo sabíamos, Ricardo no decía abiertamente que era gay. Además, él se creía el personaje, él me quería seducir”. Según ella, le habían ofrecido una suma de 60 mil pesos mensuales que decidió rechazar porque consideraba que eso “era prostitución”.