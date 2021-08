Virginia Gallardo fue destrozada por su especial sobre Ricardo Fort: "Caradura"

Luego de que la expareja del fallecido empresario chocolatero se bajara de su serie y anunciara que conducirá un ciclo especial en honor a la vida de él, el periodista Pampito la liquidó en la televisión.

Voluntariamente o no, Virginia Gallardo continúa envuelta en la polémica por su expareja Ricardo Fort. Ahora, el periodista "Pampito" la destrozó en Mañanísima (Ciudad Magazine) luego de que ella anunciara en Intrusos (América TV) que conducirá un programa especial en su honor tras haberse bajado de la serie ideada por Marta y Felipe, los hijos del empresario chocolatero ya fallecido.

“Lo de Virginia Gallardo me parece un poco caradura por su actitud", aseguró el presentador en el estudio del canal de cable. "Ella lloró en cámara diciendo que no quería participar de la serie de Fort porque no quería recordar ese momento, que no la nombren y que no quiere tener más nada que ver con esa historia”, profundizó el panelista en el envío matutino vinculado con la farándula argentina.

"Pampito" agregó que “Pía Shaw (periodista) contó que va a realizar unos especiales en América conducidos por ella, en los que va a relatar su historia con él... Lo confirmó ella". Y cerró el tema con su cruda visión al respecto de las decisiones de la vedette correntina de 33 años: "Está en todo su derecho de hacerlo, pero… ¡Es una caradura!”.

La serie sobre Ricardo Fort

La producción se llamará "El Comandante", será emitida por la plataforma Amazon Prime Video y repasará la corta y agitada vida del mediático empresario chocolatero que murió a los 45 años, en noviembre de 2013. Si bien todavía no tiene una fecha de estreno oficial, se sabe que será en 2021 y que la misma fue rodada mayormente en Miami y en Estados Unidos en general.

La obra fue originada gracias a la idea de "Martita" y de Felipe, los hijos del protagonista, que entraron en una polémica pública con Gallardo porque ella no quiso participar.

Virginia Gallardo lloró por las críticas por bajarse de la serie sobre Fort

Si bien allí estarán casi todos los afectos del protagonista, la modelo se bajó y fue duramente cuestionada por "Martita" y Felipe, por lo que decidió responderles en Intrusos: “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y es un producto aparte. Terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo. Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro... Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”.

“Estoy enojadísima, no me vengan a extorsionar porque no me gusta. En realidad me quieren sacar en cara... Yo no voy a discutir con los nenes, que son menores y nada tienen que ver mis sentimientos con ellos, con lo que puedan llegar a salir. No les voy a hablar a los chicos sino al entorno que está alrededor, que son los adultos que les hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre. Ni al velorio de Ricardo fui, a mí me genera angustia, yo no esperé ese final más allá de estar separados. Le di las explicaciones a ´Martita´ y quizás no le bastó, pero la entiendo”, remató.