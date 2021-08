La serie sobre Ricardo Fort y una polémica insólita: su tumba abandonada

A casi ocho años de su muerte, el lugar donde fue enterrado el famoso mediático chocolatero es una de las tantas disputas en la previa al estreno de la obra sobre su agitada vida.

La serie sobre la vida de Ricardo Fort todavía no tuvo su estreno oficial, aunque ya da que hablar por algunas situaciones realmente llamativas. Es que el protagonista murió hace casi ocho años, pero su tumba luce bastante descuidada y ese es uno de los motivos de la polémica en la previa al debut de la obra.

El agitado recorrido del famoso y mediático empresario chocolatero que falleció a los 45 años recorrió el mundo y ahora sus hijos, Marta y Felipe, quieren trasladar esos recuerdos a modo de homenaje con esta producción de su biografía, aunque todavía no se conoce la fecha exacta en la que se emitirá en este 2021.

Lo que sí está confirmado es que será mediante la plataforma Amazon Prime Video con el nombre de "El Comandante", y que la gran mayoría del rodaje se hizo en Miami y en Estados Unidos en general.

La serie sobre Ricardo Fort y la polémica por su tumba abandonada

En medio de los contratiempos para este proyecto por la baja de su expareja Virginia Gallardo, entre otras, ahora la cuestión se centra en su demasiado descuidada lápida en el cementerio privado de Pilar (provincia de Buenos Aires), en el que fue enterrado el 26 de noviembre de 2013, un día después de su impactante deceso.

En un par de imágenes que circularon a través de las redes sociales originalmente por la cuenta del periodista de espectáculos @fedeflowersok, se observa que la placa con sus datos personales se encuentra bastante desmejorada y la parcela muy poco mantenida, con el pasto excesivamente seco. La lápida se puede ver desgastada y con las fechas de su nacimiento y muerte borroneadas, casi ilegibles.

Una de las fotos también fue publicada por el perfil de Instagram @elshowdelaactualidad y no tardó en volverse viral: allí se observa que el mal presente de la tumba podría estar relacionado con la falta de mantenimiento, de atención y de visitas que se registran en dicho espacio.

Sin embargo, no es la primera vez que esta situación llama la atención en el ambiente de la farándula: en 2018 también la placa se encontraba en un pésimo estado y fue revelado gracias a las grabaciones de un youtuber, aunque por entonces el mármol estaba incluso corrido en una parte.

Desde aquel momento, el cementerio trabajó sobre la tumba e hizo algunas mejoras, pero ahora el paso del tiempo y el abandono evidente volvió a deteriorarla, para la tristeza de los fanáticos del "Comandante".

La tumba abandonada de Ricardo Fort en 2018.

Virginia Gallardo lloró por las críticas por bajarse de la serie sobre Fort

Dolida por los cuestionamientos por no formar parte de la futura obra, la expareja del empresario, que ahora es panelista en Intrusos (América TV), fue contundente en ese programa contra los hijos de su exnovio: “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y es un producto aparte. Terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo. Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro... Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”.

“Estoy enojadísima, no me vengan a extorsionar porque no me gusta. En realidad me quieren sacar en cara... Yo no voy a discutir con los nenes, que son menores y nada tienen que ver mis sentimientos con ellos, con lo que puedan llegar a salir. No les voy a hablar a los chicos sino al entorno que está alrededor, que son los adultos que les hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre. Ni al velorio de Ricardo fui, a mí me genera angustia, yo no esperé ese final más allá de estar separados. Le di las explicaciones a ´Martita´ y quizás no le bastó, pero la entiendo”, sentenció.