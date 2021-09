Vicky Xipolitakis se recibió en la UBA: "Estoy muy contenta"

Vicky Xipolitakis reveló en Cortá por Lozano, el programa de Vero Lozano, que terminó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Vicky Xipolitakis acaba de terminar sus estudios en la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras transita un complicado momento personal por la orden de desalojo que recibió en agosto de este año. En diálogo con Vero Lozano en Cortá por Lozano, Vicky contó detalles sobre su recibida.

Mientras estaba en el set de Cortá por Lozano, Xipolitakis les mostró a las panelistas su certificado de estudios desde una foto tomada con su celular. En el documento, aparece que completó sus estudios en un curso de oratoria de la UBA. Estos estudios sirven para perfeccionar la manera de comunicarse frente a un público, tanto con las palabras como con los aspectos no verbales de la comunicación: el lenguaje corporal, los gestos y la expresión.

Certificado de estudios de Vicky Xipolitakis, emitido por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“A mí me faltaba fluidez, ¿lo notaron? ¿Notaron que mejoré?”, les preguntó Vicky a sus compañeros de escena. “Volví a estudiar y estoy muy contenta de mejorar mi parte intelectual y abrir más mi cabeza. Estoy muy contenta, los cursos son de la UBA son buenísimos. Me encantó y quiero seguir estudiando, quiero mejorar, avanzar y abrir la mente”, contó eufórica, y adelantó que va a seguir haciendo otros cursos. “Ya estoy eligiendo”, agregó.

El conflicto de desalojo de Vicky Xipolitakis

Todo comenzó cuando su expareja y padre de su hijo, el empresario Javier Naselli, le envió una orden de desalojo del millonario departamento en Recoleta que ambos compartían y en donde ella vive ahora con el nene. Según lo que contó, el 30 de septiembre se le vencerá el contrato de alquiler, que no consiguió renovar por una deuda superior a 600 mil pesos que viene acumulando desde hace un tiempo.

De acuerdo con los documentos que se filtraron, el departamento en el que Vicky vive con su hijo tiene un costo de 2800 dólares mensuales y unas expensas de más de 85 mil pesos. El dueño es un hombre italiano y según el relato de la griega fue Javier quien había firmado el contrato. Por otro lado, ella denunció que el padre del nene no le pasa dinero y que es ella misma quien tiene que hacerse cargo de todo.

“De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que elegía él elegía y pagaba siempre. A mí esos gastos se me hacen imposibles. Yo no tengo la plata del papá. Todo lo que pongo yo es para que no le falte nada al bebé”, expuso Xipolitakis. Por otra parte, al momento de firmar el contrato, habían acordado que cada uno iba a pagar la mitad del alquiler, promesa que Naselli pudo mantener pero Vicky no.