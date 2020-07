La conductora Verónica Lozano suena desde algunas semanas como un posible reemplazo de Cristina Pérez si, finalmente, la periodista decide saltar a El Trece, aunque aún no hubo ninguna confirmación oficial. Sin embargo, la psicóloga fue la primera en enfrentar los rumores y aclaró que pasará con su futuro.

El pase de Pérez al canal del Grupo Clarín es uno de las informaciones de pasillo que más miradas concentra y en ese contexto surgen muchas informaciones cruzadas. Entre ellas, el posible desembarco de Lozano en Telefe Noticias fue una noticia muy celebrada por sus seguidores.

No obstante, la conductora negó que esa información sea fidedigna. En respuesta al mensaje de una seguidora en un posteo de Instagram, la ex AM afirmó: "¡¡No!! No se de donde salió eso”.

Mientras tanto todavía no hubo una confirmación de si Pérez seguirá en Telefe o pasará a la vereda de enfrente. La conductora ya tiene un ciclo en Radio Mitre y su perfil cada vez más opositor y ultramacrista generó algunas internas en el noticiero que conduce junto con Rodolfo Barilli.

En el último tiempo, la presentadora de noticias mantuvo una fuerte pelea en vivo con el presidente Alberto Fernández por la expropiación de la empresa Vicentin. Tras ese momento, intensificó su postura contra el Gobierno y dedicó duros editoriales en la radio.