Vero Lozano y Nicolás Repetto: el fugaz romance entre los conductores

Verónica Lozano, Nicolás Repetto y un romance casi desconocido en la televisión argentina entre los conductores de Telefe.

Verónica Lozano y Nicolás Repetto protagonizaron uno de esos romances que, muchas veces, la televisión argentina se encarga de ocultar o de hacerlos pasar desapercibidos. Los conductores de Telefe tuvieron un amor fugaz del que se conocen muy pocos detalles en la pantalla chica nacional y en los medios de comunicación en general.

La actriz, exmodelo y psicóloga de 51 años está casada con el empresario Jorge "El Corcho" Rodríguez. Sin embargo, antes de conformar un matrimonio y tener a su única hija Antonia (12) con él, salió con otros famosos desde que Roberto Giordano la invitara a formar parte de la TV Pública por primera vez a inicios de la década de 1990. Uno de esos affaires tuvo como protagonista al propio "Nico" Repetto.

Vero Lozano y Nico Repetto fueron novios: el romance casi desconocido

Todo comenzó en 1993, cuando ella ya contaba con cierta experiencia en la televisión argentina con apenas 23 años. Entonces, conoció a uno de los conductores más destacados, reconocidos y prestigiosos de aquella época, quien además rompía los picos de rating con su ciclo Loft, muy innovador para esa era.

Con el correr de los días, más allá de que ellos no quisieron hacerlo público, los paparazzis los captaron varias veces juntos de vacaciones en la playa y en varias salidas nocturnas. Esas fotos se viralizaron rápidamente y a los protagonistas no les quedó otra opción que reconocerlo ante la prensa.

Vero Lozano y Nico Repetto: por qué terminó el romance

A pesar de todo, el noviazgo no funcionó y a los ocho meses se produjo la ruptura. Con el tiempo, se supieron algunos detalles de los motivos para que eso ocurriera. De hecho, a Verónica la acusaron muchas veces de haberse hecho famosa gracias a Nicolás, a lo que ella suele responder: “Esa relación fue una resta que no agregó a mi carrera. Me molesta que crean que le debo algo: en la tele evolucioné ya separada de él. Lo único que me redituó es un ingrediente cholulo que ensució mi figura”.

El romance pasado y casi desconocido entre Nicolás Repetto y Verónica Lozano.

Si bien se desconocen los motivos específicos del final del amor, Lozano reflexionó: “Fuimos novios, pero yo tenía 23 años y ahora tengo 42, ni idea. Salí ocho meses, buena onda... ¡qué sé yo! Él vino al programa y yo fui al suyo. Pero hubo una época en la que yo estaba prohibida en Sábado Bus (Telefe), no iba”.

Por el lado de Repetto, jamás quiso referirse a ello públicamente e hizo que los trascendidos al respecto crecieran cada vez más. De cualquier manera, ambos se invitaron recíprocamente hasta hace poco a sus respectivos ciclos y pareció no quedar resquemores entre ellos.