Dani La Chepi recordó un mal momento que vivió con Nicolás Repetto: "Me dijo de todo"

La influencer y ex participante de MasterChef Celebrity recordó un incómodo momento que vivió con Nicolás Repetto cuando era bailarina de Sábado Bus. Dani La Chepi y un detalle desconocido de su pasado.

Mediante una nota que le concedió a Pronto en 2018, Dani "La Chepi" recordó el momento en que un tumor en el pie izquierdo perjudicó su estadía en Sábado Bus. Allí ofició como bailarina, y dicho programa tuvo como conductor a Nicolás Repetto, quien maltrató a la actual influencer al observar cómo los dolores en su extremidad hicieron que se caiga al suelo en pleno vivo. "Me dijo de todo menos linda", recordó la ex participante de MasterChef Celebrity.

“Fui bailarina de Nico Repetto durante tres años hasta que me salió un tumor en el pie y tuve que dejar. Me caí bailando en vivo y fue durísimo: se abrió el telón, empezamos a bailar y ese día me habían puesto por primera vez adelante. En un pase de baile, sentí que me estaban cagando a tiros el pie, casi me desmayé del dolor y me caí”, comenzó diciendo "La Chepi".

Acto seguido, la influencer prosiguió: "Romina Propato, la mujer de Mariano Iúdica que era una de las bailarinas, me cubrió, me tiraron para atrás y siguieron bailando. Se cerró el telón, fuimos al corte y Repetto me dijo de todo menos linda. Me llevaron al Sanatorio Mitre y me diagnosticaron un tumor en el pie izquierdo. Me sacaron hueso de la ingle para reconstruirme el pie porque el tumor me había comido el hueso de un dedo”.

“Estuve tres meses esperando el resultado de la biopsia, dio bien y me dijeron que era un condroma de cartílago, que es un tumor benigno que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Volví al tiempo a Sábado bus con el pie vendado y me ponían al fondo para justificar el sueldo”, sentenció Dani "La Chepi", recordando el motivo por el que tuvo que dejar de bailar en lo de Nicolás Repetto.

Pese al maltrato, "La Chepi" habló bien de Nicolás Repetto

Intentando justificar el mal accionar del conductor, "La Chepi" explicó: “No sé si Nico se enojó, él es así, es explosivo y súper profesional. Ni pensó lo que podía ser en ese momento y cuando se enteró, se quería matar como también yo me quería matar porque no podía creer lo que me había salido”.

“A la par de eso, me casé con 'El Rodri' sentada porque estaba en silla de ruedas recuperándome del condroma de cartílago”, recordó sobre su casamiento, siendo su problema de salud un protagonista importante hasta en ese momento de su vida.